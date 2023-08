A settembre nido gratis per 1067 Ma sulla mensa è incognita bidelli

Saranno 1067 le bambine e i bambini pratesi fino a 3 anni che da settembre frequenteranno gratuitamente i nidi d’infanzia statali e comunali grazie a un finanziamento regionale di 4.361.483 euro. Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno una specifica comunicazione sul meccanismo che darà loro diritto ad un anno di scuola totalmente a zero spese.

"Con questa misura vogliamo garantire che il nido sia un diritto per tutte le bambine e per tutti i bambini toscani, e non solo per quelli che nascono in una famiglia che può permetterselo", le parole dell’assessora regionale all’Istruzione Alessandra Nardini soddisfatta per la risposta arrivata da parte delle famiglie. Le rette quindi per 1067 famiglie saranno abbattute del 100%: si tratta di cifre importanti da 300 a 600 euro al mese, capaci di incidere significativamente sui bilanci familiari. In totale i bambini fino a tre anni iscritti al servizio nido sono 1111: 44 quelli che non sono rientrati nella misura perché con un reddito Isee superiore a 35.000 euro. Ma non è l’unico sostegno in campo: anche le famiglie con un reddito superiore a 35.000 euro beneficeranno di uno sconto del 20% sulla retta grazie ad un finanziamento di 2.380.366 euro di risorse proprie del Comune, stanziate per equiparare i costi dei nidi privati convenzionati a quelli dei nidi comunali e per andare incontro a tutti i genitori.

"Si tratta di un provvedimento importante quello preso dalla Regione Toscana al quale affianchiamo risorse del Comune - interviene Ilaria Santi, assessore all’istruzione pubblica - perché riconosce il valore educativo del servizio dei nidi di infanzia. Una scelta che va in una direzione definita: garantire un sostegno fondamentale per dare pari opportunità e conciliare tempi di vita e lavoro delle famiglie".

E non è tutto anche chi è rimasto escluso ha una nuova opportunità: secondo quanto annunciato dal governatore della Toscana Eugenio Giani, un nuovo bando regionale verrà riaperto da settembre grazie allo stanziamento di altri 10,6 milioni di euro, consentendo di far scattare la gratuità per i beneficiari di questo secondo bando già da novembre. Oltre a chi non ha partecipato, potranno presentare domanda anche coloro che sono rimasti esclusi perché hanno commesso qualche errore nella domanda o non avevano l’Isee in corso di validità.

Già definito anche il calendario: l’11 settembre suonerà la campanella in tutti gli asili comunali, il 15 settembre (in concomitanza con la scuola) apriranno gli asili statali mentre il Comune è pronto per la partenza della mensa già dal 25 settembre. Appena due settimane dopo l’inizio della scuola. Su questa data però pesa l’incertezza del personata ata che dovrà essere assegnato alle scuole.

"Dal 25 settembre siamo in grado di garantire il servizio mensa per gli oltre 10.000 studenti - conferma l’assessore Santi -. In questo caso però non è detta l’ultima parola: dobbiamo vedere se il personale sarà assegnato definitivamente. Al momento non abbiamo certezze nonostante tutte le nostre rimostranze all’Ufficio scolastico regionale. Prato è una realtà particolare, un laboratorio di integrazione che ha bisogno di risorse anche in termini di personale".

Le ultime notizie non sono confortanti: su 96 posti da custode disponibili, l’Ufficio scolastico regionale ha autorizzato soltanto 38 assunzioni a tempo indeterminato a cui si aggiunge anche un organico in deroga (il personale chiesto dai dirigenti in base alle reali necessità) ancora più insufficiente: su 119 richieste appena 47 i posti autorizzati.

Silvia Bini