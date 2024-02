A Seano c’è il cantiere del nuovo elettrodotto

Dureranno più di 20 giorni i lavori per la costruzione di un nuovo elettrodotto a Seano. Il cantiere partirà il 26 febbraio e si concluderà il 18 marzo in via Quinto Martini e via De Chirico. Si tratta della posa di un elettrodotto in cavo sotterraneo MT (15 KV) e contestuale messa in sevizio della cabina. Da tempo, a Seano, è in corso un ammodernamento della rete elettrica che negli ultimi mesi ha causato anche numerosi black out nelle abitazioni e conseguenti proteste dei cittadini. Il cantiere di via Martini e De Chirico sarà operativo dalle 7 alle 18 e ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade e verrà istituito anche il senso unico alternato.

A Comeana sono iniziati i lavori di allacciamento del gas in via Guido Rossa e dureranno sino a domani. Dalle 8 alle 17 è vietata la sosta su entrambi i lati in corrispondenza del numero civico 36 e sullo stesso tratto di strada c’è il senso unico alternato.

In via Macia, sempre a Comeana, prosegue il lungo cantiere per il rifacimento della rete fognaria e dalle 8.30 alle 18.30 c’è il divieto di transito e di sosta tra il numero civico 144 e l’intersezione con via Delle Corti, oltre alla deviazione obbligatoria sulle altre strade di collegamento non coinvolte dai lavori. Stesso provvedimento su via Macia, all’altezza dell’intersezione con via Elzana, verso Carmignano-Comeana. Inoltre, in corrispondenza di via La Serra con via Carmignanese è stata istituita la deviazione obbligatoria verso via Carmignanese per autobus di linea ed autoveicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Infine, divieto di transito in corrispondenza dell’intersezione tra via Lombarda SP45 e via Consuma e Calcinaia ed il confine con il Comune di Poggio a Caiano.