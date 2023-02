A scuola di meditazione cristiana Riparte il ciclo di appuntamenti

Ripartono i ritiri dedicati alle scuole di meditazione cristiana al Monastero di San Leonardo al Palco di Prato (Via del Palco 228, Prato), organizzati dall’associazione San Leonardo al Palco insieme con la Rete sulla via del Silenzio. Il prossimo appuntamento, in programma dal 24 al 26 febbraio e guidato da padre Stefano Albertazzi, della comunità dei figli di Dio, sarà incentrato sugli aspetti peculiari dell’insegnamento relativo alla preghiera di un mistico dei nostri tempi, don Divo Barsotti.

"Non vi è un atto di umiltà, una preghiera che tu faccia anche nel segreto, che non riempia di bene tutto quanto l’universo" scriveva Barsotti, fondatore della Comunità dei Figli di Dio, che nel dopoguerra a Firenze era in contatto con personalità come David Turoldo, Ernesto Balducci, Lorenzo Milani e Giorgio la Pira. A condurre il ritiro, dal titolo "Essere nel cuore dell’universo. La preghiera del cuore nell’esperienza di don Divo Barsotti", sarà padre Stefano Albertazzi membro della comunità dei figli di Dio e autore di vari libri incentrati sia sulla teologia e la spiritualità monastica del fondatore dell’ordine a cui appartiene che sulla spiritualità dei primi monaci e Padri del Deserto. "Questo ritiro – spiega Albertazzi – sarà dedicato alla Preghiera di Gesù, secondo la prospettiva del fondatore della comunità di cui faccio parte, leggendo insieme il piccolo libro che egli dedicò a questo tema nel lontano 1964. In seconda battuta le riflessioni ci aiuteranno a conoscere gli aspetti peculiari del suo insegnamento relativo alla preghiera".L’incontro della prossima settimana sarà il primo di una serie di giornate di ritiro. Per chiedere informazioni e iscriversi è possibile scrivere alla mail [email protected]