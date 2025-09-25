A scuola di Bollywood al Kolam theatre

A Scuola di Bollywood: ecco la curiosa proposta per gli amanti del cinema popolare indiano e delle suggestioni che porta con sè, da Kolam Theatre della capocomica Monica Bucciantini. E’ previsto un workshop al mese a partire da sabato 27 settembre dalle 16 alle 18. Insegnante è Fiorenza Irushani Vanderwert. La scuola di Bollywood è una classe aperta a tutte le persone di qualsiasi età. Nel pensiero comune occidentale è sicuramente normale pensare a Bollywood come uno stile di ballo, ma in realtà voler racchiudere tutto quel mondo in un unico stile è molto, troppo riduttivo. Lo stile Bollywood è un mondo a sè, pieno di colori, tradizioni e culture al suo interno che hanno come matrice comune il cinema Bollywood (da cui prende il nome), che porta come conseguenza la forte componente interpretativa che accompagna i movimenti del ballerino. La danza è presente nelle sue modalità tradizionali come Bharatanatyam e Kathak, ma anche nelle sue forme popolari e folkloristiche, fino ad arrivare, anche ad influenze più moderne come l’hip hop ed altri stili urban. "Lo studio e la pratica di qualsiasi stile di ballo partono dalla conoscenza storica e culturale che ha portato alla nascita di quella danza – dice l’insegnante – Non mancheranno momenti di condivisione culturale che si affiancheranno al lavoro tecnico e coreografico". Per info e iscrizioni: [email protected]; 333 288 45 85.