La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaA scuola di Bollywood al Kolam theatre
25 set 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Cronaca
  4. A scuola di Bollywood al Kolam theatre

A scuola di Bollywood al Kolam theatre

A Scuola di Bollywood: ecco la curiosa proposta per gli amanti del cinema popolare indiano e delle suggestioni che...

A Scuola di Bollywood: ecco la curiosa proposta per gli amanti del cinema popolare indiano e delle suggestioni che...

A Scuola di Bollywood: ecco la curiosa proposta per gli amanti del cinema popolare indiano e delle suggestioni che...

Per approfondire:

A Scuola di Bollywood: ecco la curiosa proposta per gli amanti del cinema popolare indiano e delle suggestioni che porta con sè, da Kolam Theatre della capocomica Monica Bucciantini. E’ previsto un workshop al mese a partire da sabato 27 settembre dalle 16 alle 18. Insegnante è Fiorenza Irushani Vanderwert. La scuola di Bollywood è una classe aperta a tutte le persone di qualsiasi età. Nel pensiero comune occidentale è sicuramente normale pensare a Bollywood come uno stile di ballo, ma in realtà voler racchiudere tutto quel mondo in un unico stile è molto, troppo riduttivo. Lo stile Bollywood è un mondo a sè, pieno di colori, tradizioni e culture al suo interno che hanno come matrice comune il cinema Bollywood (da cui prende il nome), che porta come conseguenza la forte componente interpretativa che accompagna i movimenti del ballerino. La danza è presente nelle sue modalità tradizionali come Bharatanatyam e Kathak, ma anche nelle sue forme popolari e folkloristiche, fino ad arrivare, anche ad influenze più moderne come l’hip hop ed altri stili urban. "Lo studio e la pratica di qualsiasi stile di ballo partono dalla conoscenza storica e culturale che ha portato alla nascita di quella danza – dice l’insegnante – Non mancheranno momenti di condivisione culturale che si affiancheranno al lavoro tecnico e coreografico". Per info e iscrizioni: [email protected]; 333 288 45 85.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cinema