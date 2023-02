A Schlein la vittoria fra gli iscritti "Solo con lei il Pd potrà cambiare"

Vince Elly Schlein con un vantaggio di 23 voti. In provincia la giovane aspirante segretaria ha conquistato 475 consensi, pari al 48.7% del totale, superando di misura Stefano Bonaccini a quota 452 (il 46.3%), Cuperlo (42 voti) e De Micheli (6). Eccolo il risultato definitivo delle assemblee congressuali nei circoli che si sono chiuse nel tardo pomeriggio di ieri. Da sottolineare c’è un altro dato: a votare sono andati 975 iscritti, solamente uno su due, anche se l’affluenza è in leggera crescita rispetto al congresso del 2019 (circa il 3% in più). Più nel dettaglio, Schelin ha stravinto a Carmignano (45 voti a 10), vinto a Montemurlo (50 a 41), a Vernio (30 a 26), Vaiano (31 a 18) e Cantagallo (9 a 8). Per Bonaccini è invece netto il successo a Poggio a Caiano (24 a 11). Resta Prato città. Il comunicato ufficiale del Pd di ieri sera indica la vittoria di Schlein con 285 voti (il 49,3%) a 264 (il 45,6%). Ci sono però anche i cosiddetti circoli tematici (Democraticamente, sport e attrazionisti) che la stessa nota indica a parte e dove invece Bonaccini si è imposto con un sonoro 61 a 14. Ma come vanno considerati questi...