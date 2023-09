A Schignano l’asilo resta chiuso I lavori non sono neppure partiti

Nessuna campanella suonerà nei prossimi giorni all’asilo di Schignano ma il primo di settembre è comunque una data importante per i lavori di messa in sicurezza necessari alla riapertura della scuola materna, chiusa con un atto di urgenza i primi di gennaio dopo una verifica strutturale (obbligatoria per legge) che fece emergere alcuni rischi. E’ infatti oggi la giornata ultima per la consegna del progetto esecutivo, step fondamentale che sarà seguito da un bando per ingaggiare una ditta che eseguirà i lavori. I tempi per ora non ci sono, ma è cosa certa che la speranza delle famiglie, che lo scorso anno avevano i bimbi nelle prime classi, di tornare a settembre nel vecchio plesso, è decisamente sfumata. "I tempi sono andati per le lunghe – fanno sapere dal Comune di Vaiano, che qualche anno fa si rese disponibile per ospitare nel Centro Civico di Schignano i piccoli alunni dell’asilo di Migliana, a sua volta dichiarato inagibile, sempre durante le vacanze natalizie – perché si tratta di un edificio vecchio".

L’altra buona notizia è che le richieste presentate dal sindaco Bosi in Regione sono state accolte e l’Ente collaborerà al finanziamento dell’opera di messa in sicurezza della struttura. Le operazioni prevedono la messa a norma statica e antisismica della struttura col rifacimento del tetto e del sottotetto, per un costo stimato di 530mila euro. Il motivo per cui la scuola era stata chiusa in somma urgenza, è spiegato da una delibera del Comune di Vaiano, dove si legge: "la scuola dell’infanzia di Schignano è stata oggetto di analisi di vulnerabilità sismica che si è conclusa con deposito delle Verifiche Tecniche al Settore Sismica della Regione Toscana, a seguito delle quali è emerso che la struttura non risponde ai requisiti minimi di normativa in termini di sicurezza nei confronti dell’ azione statica e sismica; con ordinanza del sindaco del gennaio scorso è stata disposta la chiusura con effetto immediato della scuola materna a Schignano, in relazione a una condizione di degrado che potrebbe degenerare in fenomeni più gravi (crolli), vista l’assenza di un efficace sistema di collegamento tra i vari elementi della struttura, lo stato di degrado degli stessi, la mancata verifica per carichi gravitazionali del sottotetto e delle strutture portanti in muratura e la mancata verifica della capacità portante del sistema fondazione-terreno". Il lavoro permetterebbe di riportare in sicurezza a Schignano i bambini che da gennaio sono stati accolti nelle strutture delle altre frazioni valbisentine, come l’asilo della Tignamica, che aveva spazi disponibili, o a Prato, avvicinandoli alle abitazioni, che in alcuni casi sono a Migliana.

Claudia Iozzelli