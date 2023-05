"A rischio la tenuta delle convenzioni private"

Il valore di spesa sanitaria pro capite colloca la Toscana nella parte alta della classifica italiana e ben oltre la media nazionale. A rivelarlo è il monitoraggio della spesa sanitaria del 2022 eseguito dal Ministero economia e finanze. Tra le grandi regioni la nostra si posiziona dietro l’Emilia Romagna e la Lombardia. Sulla spesa complessiva incide la spesa che i cittadini sostengono sottraendola ai propri redditi. Ma il futuro come si può dipingere? Per il segretario general della Fp Cgil Pistoia Prato, Sandro Malucchi, è a tinte fosche. "Sul documento Economia e Finanze c’è scritto nero su bianco che il Fondo Nazionale nel 2024 subirà dei tagli. La spesa scenderà del 2,4% e nel 2026 si prevede il tasso più basso di finanziamento, in percentuale sul Pil, degli ultimi anni: il 6,2%", afferma. E si domanda: "Lo spiega il Governo ai cittadini che non riceveranno le prestazioni per il frutto della loro scelta economicistica? E non si dica, visto il drammatico allungamento delle liste d’attesa, che la carenza del personale nel settore pubblico sarà compensata dal contributo dei privati". Il perché è semplice: "Anche la sanità privata viene finanziata dal Fondo Sanitario Nazionale, quindi anche quelle strutture interromperanno le convenzioni, come sta già accadendo in altre regioni, - chiude con una certa amarezza - determinando un aumento della spesa per le cure da parte dei cittadini".