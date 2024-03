A rischio la materna di Bacchereto. Solo sette iscritti: così non basta

La scuola materna di Bacchereto a settembre potrebbe non riaprire. Gli iscritti ad oggi sono solo 7, un numero non sufficiente per fare una sezione e soprattutto c’è il capitolo del personale docente e Ata. Quest’ultimo viene assegnato in modo direttamente proporzionale al numero di iscritti e gli insegnanti sarebbero 2 ma in caso di assenza di una, i bambini non potrebbero rimanere a scuola con una sola maestra. La situazione non è affatto semplice e stasera alle 21, al circolo Arci di Bacchereto ci sarà un incontro pubblico con il sindaco e gli assessori.

Il 22 febbraio scorso si è riunita la Commissione cultura e istruzione del Comune a cui hanno partecipato come uditori molti genitori, amareggiati della situazione. "Durante la commissione – spiega la consigliera di FdI Federica Bini – l’assessore Monni ci ha messi al corrente dell’incontro con il dirigente scolastico nel quale è emerso sostanzialmente che il trend di iscritti per l’anno prossimo è rimasto invariato rispetto all’anno scorso, ovvero 16 iscritti a Poggio alla Malva e 7 a Bacchereto. Per cui, considerato il numero minimo di iscritti per cui la scuola può rimanere aperta, la scuola materna di Poggio alla Malva è salva mentre quella di Bacchereto no". Diverse famiglie di Bacchereto hanno optato per l’iscrizione a Seano o in altre scuole anche per la mancanza di servizi, in particolare quello pre e post scuola e scuolabus.

Il sindaco Prestanti ha fatto presente lo spostamento di bilancio effettuato proprio per garantire i servizi del pre e del post scuola ma al momento delle iscrizioni nessuno ne aveva fatto richiesta. Poi è subentrata anche la scarsità di informazioni fornite alle famiglie. "Noi di FdI – conclude la Bini – ci siamo messi a lavorare, insieme all’onorevole Chiara La Porta per vedere di trovare con il Ministero una soluzione concreta". M. Serena Quercioli