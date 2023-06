A Prato il convegno delle Major Cities of Europe dal 25 al 27 ottobre

Prato, 19 giugno 2023 - Uno scambio di idee, strategie, visioni ed esperienze, cercando di migliorare le prestazioni dei governi locali grazie all’uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione più all'avanguardia. E' questo l'obiettivo che si prefissa Major Cities of Europe, l’associazione indipendente e senza scopo di lucro che riunisce responsabili IT e dell’innovazione della pubblica amministrazione locale. Ad essa aderiscono circa 60 membri da 18 diverse nazioni, comprendenti una maggioranza di città, insieme a regioni, centri di ricerca e associazioni di pubbliche amministrazioni locali. La conferenza annuale dell'organizzazione stavolta si svolgerà al Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci, dal 25 al 27 ottobre. Già nel 2011 la nostra città ospitò l'evento, organizzato da Major Cities of Europe e dal comune di Prato, con il supporto della Regione Toscana e di CISPEL – Associazione dei servizi pubblici della Toscana.

Il programma prevederà la presenza di illustri relatori di carattere internazionale provenienti da città, regioni, centri di ricerca a aziende specializzate nel mercato specifico, che affronteranno i temi chiave relativi ai cambiamenti e agli sviluppi della trasformazione delle città e regioni e della governance delle comunità locali. Fra gli argomenti di cui si discuterà durante il convegno, ecco le trasformazioni digitali e piani per la digitalizzazione della UE; il ruolo delle tecnologie nella gestione dei cambiamenti climatici; le nuove tecnologie emergenti: intelligenza artificiale, gemelli digitali (digital twins), ecc; la governance dei dati; la tutela dei cittadini, delle infrastrutture e dei servizi pubblici: sicurezza, cybersecurity, identità digitale; l’evoluzione del ruolo delle Regioni e dei relativi Servizi Digitali regionali; il futuro della organizzazione dei centri elettronici a supporto delle tecnologie emergenti; le competenze digitali e i nuovi profili professionali e manageriali. A breve le registrazioni saranno aperte su www.majorcities.eu/conferences/2023-prato. Al summit, che si terrà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano, ogni anno partecipano solitamente da 200 a 400 delegati da tutta Europa e anche da alcuni paesi extraeuropei.

Francesco Bocchini