A Poggio si pattina sul ghiaccio. La magia delle feste si accende con il villaggio di Babbo di Natale

La pista di pattinaggio e il villaggio di Babbo Natale sono le novità del Natale a Poggio a Caiano. Ieri il vicesindaco Diletta Bresci, con l’assessore Piero Baroncelli, il consigliere delegato al commercio Renzo Breschi e Canio Cillo per la Pro Loco, hanno presentato il programma che va dall’8 dicembre al 7 gennaio. "Abbiamo puntato molto sul Natale – ha detto la Bresci – per fare un regalo a tutta la città. Il programma spazierà dalla cultura al divertimento con alcune novità come la pista di pattinaggio in piazza Risorgimento che resterà aperta un mese e una mostra sulle donazioni di opere ricevute dal Comune". Il programma è frutto di un "lavoro di squadra" che ha coinvolto, le associazioni di categoria e di volontariato, la Pro Loco e il centro commerciale naturale.

Ogni fine settimana in piazza Risorgimento ci sarà il mercatino degli artigiani con gli stand delle associazioni. Un altro mercatino si svolgerà il 16 dicembre in piazza Santissimo Rosario con ricavato in beneficenza. Giovedì 7 anteprima con l’omaggio a Francesco Nuti alle Scuderie Medicee a cura dei fratelli Cecchi con il recital "Sarà per noi". Venerdì 8 (ore 17) inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il villaggio "Babbo Natale on truck" per tutti i bambini sarà in via Garibaldi dal 15 al 17. Venerdì (ore 15,30 ) ci sarà anche l’inaugurazione del presepe dalle Suore Minime del Sacro Cuore aperto nei prefestivi dalle 15,30 alle 18,30 e nei festivi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. La pista di pattinaggio che per la prima volta arriva in città sarà aperta sino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 24; poi dal 24 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 23 e il 31 dicembre dalle 10 alle 3 di notte. Per gli studenti previste agevolazioni sul biglietto. Il 22 dicembre alle Scuderie (ore 18) apertura della mostra "La collezione del museo. Acquisizioni, opere inedite". Due i concerti: il primo è in programma il 23, sempre alle Scuderie, alle 16,30 con i "Saggi di Natale" della Scuola di Musica L’Ottava Nota poi il 24 torna il classico gospel con "Revolution Gospel Project" alle 16 nella chiesa del Santissimo Rosario. E per i più piccoli il 16 (ore 16,30) in biblioteca "Aspettando il Natale" spettacolo di Gionni Voltan per bambini da 3 a 6 anni. E ovviamente ci sono già anche le luminarie.

M. Serena Quercioli