"A pieno regime entro dieci giorni"

"Siamo a due terzi dalla riattivazione degli impianti: oggi (ieri, ndr) siamo ripartiti con la preparazione della tintoria. Manca la parte del finissaggio, quella più colpita dall’alluvione, perché più a nord. Qui tecnici manutentori e ditte specializzate stanno lavorando giorno e notte per il ripristino dei macchinari. L’aspettativa è di tornare a pieno regime nel giro di una settima, al massimo dieci giorni. Un ’miracolo’ se si pensa a come era lo stabilimento il 2 novembre". Matteo Santi della Beste guarda al futuro con moderato ottimismo sebbene i danni, ancora da quantificare nel dettaglio, siano nell’ordine di qualche milione di euro. "Abbiamo reagito da subito. I nostri macchinari sono abbastanza moderni grazie a frequenti investimenti: tra oggi e domani stiamo rimontando i bruciatori della ramosa entrata in funzione il 16 ottobre e danneggiata dal fango – dice – Il fatto che due reparti su tre sono funzionanti è un segnale incoraggiante, anche per i dipendenti che tornano a svolgere il loro lavoro. Abbiamo ricevuto solidarietà e comprensione dai clienti, ma ciò non toglie che adesso dobbiamo dare risposte ai clienti". Il punto più buio pare essere la mancanza di aiuti concreti da parte delle istituzioni. "Tutto quello che si è fatto è frutto di nostra iniziativa – afferma – Attendiamo risposte sulla decontribuzione per il pagamento degli stipendi, sull’attivazione di un bonus speciale per industria 4.0, senza dimenticare che il 15 dicembre c’è l’Imu. Vogliamo misure concrete, non parole". Santi riconosce che qualcosa è stato fatto per la messa in sicurezza del torrente Cambiaticcio ma "manca la soluzione definitiva". E sullo smaltimento dei rifiuti? "Sono stati 13 i camion di rifiuti portati in discarica a spese nostre, come pure lo smaltimento dei fanghi con un’ordinanza regionale intempestiva". Un altro segno di normalità? L’incontro del 24 novembre alle 21 al Beste hub con Ciccio Graziani per il cartellone Beste cultura.

Sara Bessi