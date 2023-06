A piedi nella città visibile Con gli itinerari teatrali

È in programma mercoledì 28 giugno alle 20.30 il primo appuntamento con La città visibile. Per una nuova drammaturgia dei luoghi, inserito nel cartellone di Prato Estate 2023. Ispirati al testo di Italo Calvino, in occasione del centenario della nascita, i tre itinerari teatrali, con partenza dalle piazze del centro e arrivo in periferia, esprimono la volontà di rendere visibili i luoghi di socialità e gli spazi insoliti durante le serate estive. l teatro diventa un mezzo per scoprire nuove possibilità espressive, suggestioni diverse, punti di vista inesplorati del proprio vivere quotidiano: gli attori fanno "rivivere" i luoghi e li rendono protagonisti rivelandone gli aspetti emotivi, attraverso la lettura del sottotesto urbano, lavorando nelle pieghe nascoste delle architetture, stimolando la curiosità di un occhio che non si ferma al solo uso funzionale delle città. La presa di coscienza dell’esistenza di un nuovo luogo o la sua riscoperta nella potenzialità della rilettura culturale diventa ispirazione e momento di incontro tra le persone. Ma ecco gli appuntamenti nel dettaglio. Primo percorso, 28 giugno 20.30: La città e il desiderio. Storie di migrazioni, partenze e arrivi, da piazza Sant’Agostino al Parco degli Ulivi (Lungo Bisenzio); secondo percorso, 12 luglio: La città sottile. Discussioni in equilibrio, da piazza San Domenico a Piazza dell’Immaginario, via Pistoiese; terzo percorso, 26 luglio: La città e il cielo. Il respiro degli alberi, da piazza Landini ai giardini di via Carlo Marx. Per partecipare prenotazione obbligatoria: [email protected] E a proposito di spazi della città da ricordare che oggi alle 18 nel parcheggio del Circolo Curiel in via Filzi si conclude con Tutti in Piazza il progetto Spazio Pubblico, a cura di Comune, Dryphoto, Circolo Curiel, Associazione Annozero, Liceo Livi e Associazione Ramunion. Sarà una festa di quartiere con l’idea che arte e creatività condivise possano essere strumenti preziosi contro l’illegalità e per l’integrazione. Grazie al progetto al Macrolotto Zero sono state ripristinate opere d’arte e installazioni; in piazza dell’Immaginario saranno visibili i lavori di Duccio Franceschi, Alessio Pergolesi, Elisa Scarnicchia, Wenzheng Zhang, giovani artisti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze coordinati da Robert Pettena. Ci saranno anche le esibizioni di giovani musicisti.