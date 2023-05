A piedi da piazza a piazza Record di partecipanti

Sono oltre 700 gli iscritti per "Da Piazza a Piazza - Una gita nel passato". Un grande successo di partecipazione per la manifestazione sportiva che tocca luoghi storici, organizzata per il 37esimo anno dal Cai di Prato sezione Emilio Bertini e in programma domani e domenica. Le due giornate di marcia non competitiva, che coinvolgono dal 1985 cittadini pratesi e associazioni del territorio e non, si svilupperanno lungo un tragitto di 75 chilometri, di cui 40,2 all’andata con 2400 metri di dislivello e 35 al ritorno con 1250. La partenza è prevista per domattina alle 7 dal circolo Arci di via Guado a Santa Lucia (dove verranno distribuiti i pettorali), per arrivare a Montepiano. Domenica il rientro con ripartenza da Montepiano, passando per la Calvana, per giungere poi alla Retaia e tornare infine al punto di partenza, dove ci saranno la premiazione e la consegna dei diplomi. I partecipanti dovranno avere una torcia frontale, un fischietto, una borraccia, una giacca impermeabile e antivento, un bicchiere personale, così da limitare al minimo indispensabile l’utilizzo della plastica nei ristori. Ristori che saranno 12 in totale, sei all’andata e altrettanti al ritorno, a due ore di distanza l’uno dall’altro, in cui ci si potrà riposare e ricaricare le energie. L’iniziativa, che vedrà il coinvolgimento di circa 100 volontari, della Misericordia e di un servizio in diretta di radioamatori che monitoreranno la situazione, sarà contraddistinta - ci tengono a sottolineare gli organizzatori - dal pieno rispetto della natura e dell’ambiente.

Francesco Bocchini