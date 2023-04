A piedi alla scoperta del monte Javello da Schignano

Sabato mattina tutti alla scoperta del percorso del Monte Javello tra antiche cannicciaie usate per l’essiccazione di castagne e marroni e castagneti secolari. La passeggiata trekking, organizzata da Comune di Vaiano e Fondazione Cdse, in collaborazione con Legambiente Prato, Circolo Arci Schignano e Pro Loco Schignano, partirà alle 9.30 dal circolo di Schignano e, percorrendo un anello di 5,6 Km (dislivello totale 350 mt - Difficoltà media) giungerà alle 13 in Vallupaia dove attenderà ai partecipanti un pranzo di penne offerto dalla Pro Loco di Schignano con presentazione della nuova carta dei sentieri. Complessivamente sono stati risistemati circa 10 km di sentieri con lavori di pulizia dalla vegetazione invadente, taglio piante pericolanti, sistemazione del fondo, segnalazione sul terreno dei percorsi ed installazione lungo gli stessi di panche e tavoli. Questi tracciati toccano luoghi significativi del versante bisentino del Monte Javello, come gli Ebani, le Cave del Cintelli, La Capanna di Spirito, le Canicciaie.