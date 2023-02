A Palazzo Pretorio torna la musica Con il recital di Beatrice De Maria

Una domenica con l’arte e la bellezza della musica al Museo di Palazzo Pretorio, grazie al recital pianistico di Beatrice De Maria in collaborazione con la Camerata. L’appuntamento è domenica prossima 12 febbraio alle 16, protagonista la giovane e brillante interprete pratese, figlia d’arte e di grande talento (il padre Pietro considerato fra i migliori pianisti italiani, la madre Rossella Targetti, insegnante di canto, è una delle colonne della scuola di musica Verdi). Il programma del concerto prevede composizioni di Franz Liszt, Johann Sebastian Bach e Frédéric Chopin. La scelta del repertorio è ricaduta su due composizioni di Liszt (l’Ave Maria Die Glocken von Rom S. 182 e la Sonata in si minore S. 178) anche per un ideale collegamento fra il compositore ungherese e Cesare Guasti, l’intellettuale pratese di cui è stato appena celebrato il bicentenario della nascita e alla cui memoria è dedicata la mostra in corso a Palazzo Pretorio dal titolo "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali", visitabile fino al 10 di aprile. Fra le date di nascita dei due personaggi passano solo undici anni di differenza (1811 Liszt, 1822 Guasti), Liszt scomparve nel 1886 e Guasti solo tre anni più tardi. Entrambi vissero le tempeste romantiche, coinvolti nelle aspirazioni all’autodeterminazione delle loro nazioni, ungherese e italiana. Ciò che li rende forse più affini è tuttavia la comune passione per Dante, il forte sentimento religioso e la speciale devozione a San Francesco. Entrambi furono infatti terziari francescani e Liszt ricevette addirittura la tonsura e gli ordini minori. Per partecipare al concerto la prenotazione è obbligatoria allo 0574 1837859 oppure via mail a [email protected] Il costo è il solo bigliettio d’ingresso al museo secondo tariffario.

A proposito di Palazzo Pretorio c’è anche un’altra novità. In occasione della festività di San Valentino, il Museo di Palazzo Pretorio promuove una speciale iniziativa. Per l’intera giornata di lunedì 13 febbraio l’accesso sarà gratuito per tutte le coppie, senza distinzioni. Può essere il giorno giusto per scoprire o ammirare di nuovo i capolavori della collezione permanente del museo insieme alla bellezza del palazzo, ma anche l’opportunità di visitare la mostra la mostra dedicata a Guasti, illustre archivista, filologo, letterato e poeta pratese, e ai suoi legami con artisti suoi contemporanei. La mostra è uno spaccato sull’arte dell’Ottocento a Prato, dove la figura di Guasti giocò un ruolo molto importante. Attraverso quarantacinque dipinti e disegni di artisti tra cui spiccano Antonio Marini, Luigi Mussini e Alessandro Franchi, la mostra "Gli amici pittori di Cesare Guasti nelle collezioni comunali" racconta questo clima così fervido.