A Orsetti la cittadinanza in memoria

Cantagallo ricorda Lorenzo Orsetti, l’Orso Tekoser.

Durante il consiglio comunale di martedì prossimo, il Comune di Cantagallo, nei 5 anni dalla scomparsa di Lorenzo Orsetti (nella foto), ricorderà il suo sacrificio in nome della libertà e uguaglianza e la sua lotta a fianco della comunità curda e di Kobanê, città con cui il Comune di Cantagallo ha avviato dal 2018 un patto di amicizia tramite l’associazione "Ponte Donna".

I gruppi consiliari di maggioranza e opposizione proporranno infatti, durante la seduta del 2 maggio di concedere la cittadinanza onoraria di Cantagallo alla memoria. La cerimonia in suo onore si terrà in seguito a giugno, alla presenza della famiglia e degli amici di Lorenzo.

"Sono 5 anni dalla sua scomparsa, ma ancora oggi Lorenzo vive nei valori, nelle idee e nell’impegno di tanti che guardano con ammirazione all’esempio e al sacrificio suo e di tutti coloro che sono disposti a rinunciare alla propria vita, per offrire, in qualsiasi parte del mondo, una speranza a chi oggi quella speranza viene negata – dichiarano il sindaco Guglielmo Bongiorno e i capogruppi consiliari Gigliotti e Logli – con la cittadinanza onoraria, il Comune di Cantagallo vuole che la figura di Lorenzo, e con lui tutti i combattenti per la libertà nel mondo, resti viva nel ricordo della comunità". Lorenzo Orsetti – detto Orso Tekoşer – è nato a Bagno a Ripoli nel 1986 ed è caduto ad Al-Baghuz Fawqani il 18 marzo del 2019, combattendo con le forze di resistenza popolare per la causa curda e la liberazione della Siria del Nord-Est, contro le milizie dell’Isis. Queste le sue ultime parole: "Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo. Beh, non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così; non ho rimpianti, sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, difendendo i più deboli e rimanendo fedele ai miei ideali di giustizia, eguaglianza e libertà".