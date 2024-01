A Officina in scena 1482. Per l’Ami

Un musical per la fondazione Ami: "1482 - Storia d’amore e di passione" andrà in scena domani alle 21 a Officina Giovani in piazza dei Macelli, a cura di Espressamente, con lo scopo di raccogliere fondi per migliorare i servizi ospedalieri e territoriali rivolti alle mamme in gravidanza e a tutti i bambini in età pediatrica. Espressamente nasce nel 2011 dall’esperienza di persone che lavorano e collaborano in ambito culturale, artistico, educativo e didattico. L’esperienza e la professionalità maturata nel volontariato e nell’associazionismo hanno portato alla creazione e allo sviluppo di progetti rivolti al settore giovanile con interventi di natura teatrale e recupero scolastico. Il musical tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, racconta la storia, ambientata nel 1482, che vede protagonisti Quasimodo, il gobbo campanaro della famosa cattedrale parigina, la bellissima zingara Esmeralda e il malvagio arcidiacono Frollo. La cattedrale di Notre-Dame, capolavoro dell’arte gotica, è lo scenario principale degli avvenimenti. Una serata divertente alla quale possono partecipare tutti. Donazione libera a partire da 8 euro per la fondazione Ami, biglietti a Officina.