A Officina Giovani con RidOff c’è Made in Terra

Terzo ed ultimo appuntamento con la rassegna teatrale RidOff venerdì alle 21 a Officina giovani. Sul palco di piazza Macelli sarà la volta del clown Méningue con il suo spettacolo Made in Terra, un racconto originale narrato in chiave comica e burlesca. Il linguaggio è corporeo, gestuale ed emozionale. L’universo del clown è sempre presente, con tutti i suoi paradossi, i suoi drammi e i suoi non-sense. Lo spettacolo è una caricatura dell’evoluzione umana e del mondo di oggi con le sue contraddizioni e assurdità. Ritroviamo Adamo e la sua coscienza reincarnata in automat’hic, in Allez Olè, un torero viene atterrato; ancora, il caro Dominator è al tempo stesso attratto e impaurito dalle armi e dopo lo spot pubblicitario ecco il Grido Giusto, che fa il verso ad alcuni giochi televisivi e per il grande finale arriva il Discoman, un ballerino impazzito che non riesce a trattenere la propria esplosiva vitalità. Ingresso libero.