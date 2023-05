A MetRagazzi il Circolo Popolare Artico

Domani alle 17 al Fabbricone per MetRagazzi ci sarà "Circolo Popolare Artico, avventure su un’isola di ghiaccio" un’idea de Gli Omini, con Francesco Rotelli e Luca Zacchini e gli animali polari di Eleonora Spezi. Nell’inverno del 2019, Gli Omini andarono in scena con trespettacoli tratti dalla saga artica dell’antropologo e scrittore danese Jørn Riel. I tre appuntamenti sono un’occasione per parlare di amicizia e isolamento, di ghiacci e di un’isola che si sta sciogliendo, della solitudine e della forza soverchiante della natura. Protagonisti 15 cacciatori, sparsi in baracche, che affrontano notti sterminate, animali feroci e una vita di rinunce, con un animo tutt’altro che eroico. Filosofi ubriaconi, anarchici buffoni, che sopravvivono grazie ad un’assistenza reciproca e ad un vero senso di comunità nonostante la lontananza. Ora che dopo la pamdemia molte parole hanno cambiato di significato, Gli Omini vogliono parlare ai più piccoli. Al Fabbricone porteranno con sé un tricheco, un gallo, un orso, due inuit e un pugno di uomini in fuga dalla civiltà, immersi in una natura sconfinata e imprevedibile, sempre alle prese con una serie di avventure assurde. Sarà un modo per affrontare temi come l’emarginazione, la resistenza, l’amore fraterno e la capacità di adattamento.