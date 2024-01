A maggio rassegna cinematografica

E’ stato annunciato dal Comune, ieri durante la cerimonia d’intitolazione del teatro di Manifatture Digitali che, il 17 maggio, giorno di nascita di Francesco, tornerà la rassegna cinematografica "Buon Compleanno Francesco!". "Nuti è partito da qui verso il successo decretato da milioni di spettatori e film che sono stati campioni di incasso al botteghino – afferma l’assessore alla Cultura Simone Mangani – E il pubblico ancora dimostra un grande amore verso la sua arte e la sua persona, per questo il Comune ha avanzato la proposta di dedicargli il teatro di Manifatture Digitali Cinema e l’ha fatto insieme alla Fondazione Sistema Toscano e quindi al mondo del cinema pubblico. Questo luogo poi sarà presto oggetto della riqualificazione finanziata dai fondi del Pnrr e sarà quindi ancora più bello". Presente all’intitolazione anche il presidente della Regione Eugenio Giani: "Francesco Nuti ha rappresentato l’identità di noi toscani in un momento di trasformazione del cinema italiano. La cultura cinematografica toscana vede in Francesco Nuti un riferimento assoluto. Perciò il fatto di poter intitolare a lui questo ambiente è una scelta molto bella, che la Regione Toscana condivide e di cui è partecipe, in quanto soggetto a cui risponde la struttura".