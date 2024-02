A La Tenda una serata per Antonio Vermigli. Con Frei Betto

Domani alle 21 a La Tenda di via Ferrucci incontro dedicato al ricordo di Antonio Vermigli, scomparso lo scorso luglio, conosciuto per il ruolo nel mondo del volontariato e dell’impegno sociale. Sarà l’occasione anche per la presentazione della nuova veste editoriale di In Dialogo, la rivista trimestrale di cui il "postino di Quarrata"è stato per decenni direttore e che pubblica articoli ed interventi di Erri De Luca, Gherardo Colombo, don i Ciotti, Leonardo Boff, Frei Betto, Antonietta Potente, Marcelo Barros. Tutti autori impegnati per la giustizia sociale, la difesa delle minoranze e l’ecologia. Ospite speciale della serata un grande amico di Antonio Vermigli: Frei Betto, domenicano, giornalista e scrittore brasiliano, tra i consulenti della Fao per i programmi alimentari e sviluppo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione La Tenda e dalla Parrocchia di San Giuseppe a Mezzana, dalla Casa della solidarieta di Quarrata, con la Rete Radiè Resch, la parrocchia di Santomato a Montale, la Fondazione un Raggio di Luce di Pistoia, la Comunità delle Piagge di Firenze, l’Associazione il Granello di Senape e la Casa del popolo di Cafaggio. A moderare l’incontro Tommaso Vermigli, figlio di Antonio, e la giornalista Marta Quilici della redazione di In Dialogo.