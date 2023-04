"A Galceti i preti salvarono le scorte di munizioni" Ogni giorno c’era il rischio di essere uccisi

Un fiume in piena, questo è Fiorello Fabbri con i suoi ricordi della Resistenza.

Ha mai avuto paura?

"Una volta, mi diedero l’incarico di andare a Seano , a prendere dei volantini per uno sciopero accanto ad un accampamento tedesco ; mentre tornavo mi caddero tutti i volantini dal sacchetto e in quel momento passarono due soldati tedeschi. Ecco, lì ho avuto davvero paura di essere ucciso ed invece, con mia sorpresa mi aiutarono a raccogliere i volantini a risistemare il sacchetto. Arrivai sano e salvo al punto dove dovevo portare i volantini".

E’ andato a recuperare un caric di armi?

"Ogni tanto gli americani inviavano delle scorte di cibo e armi, ci avvisavano attraverso Radio Firenze, con dei codici segreti che però poi fu intercettata dai tedeschi e non venne più utilizzata. Un giorno fummo inviati io e un altro mio compagno a Galceti per raccogliere questi carichi: proprio mentre raccoglievamo le scorte un mio compagno venne ferito, dei preti videro le scena dal monastero che vennero in nostro soccorso, portarono dentro al monastero tutte le scorte, scesero dei partigiani in aiuto e portarono il carico al punto di arrivo , mentre io e il mio compagno rimanemmo al monastero per farci curare".