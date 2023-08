"A destra hanno più a cuore i posti che gli interessi della comunità"

"Dopo gli imbarazzanti silenzi di questi giorni, finalmente i parlamentari della destra hanno ritrovato la parola. Purtroppo, anziché mettersi al fianco del sindaco e del Comune per difendere il proprio territorio e lottare per vedere finanziati progetti che aiuteranno i pratesi, preferiscono proteggere il governo e il ministro Fitto che - come sottolineato dal Servizio Studi della Camera - lascia interventi senza risorse certe. Buchi che i Comuni non sanno come affrontare". Il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro interviene sul tema della riforma del Pnrr, contestando le uscite a mezzo stampa delle deputate di centrodestra Erica Mazzetti e Chiara La Porta. L’accusa è di "avere tanto a cuore le poltrone e poco la propria comunità". "Noi siamo pronti a cooperare e collaborare con il sindaco di Prato e quelli della provincia per non perdere i fondi del Pnrr – prosegue -. Spiace constatare che la destra e i suoi parlamentari siano molto più interessati alle polemiche e a difendere l’indifendibile, anziché lottare per Prato e la sua comunità. Il problema non è il sindaco Biffoni che sta dando battaglia con tutte le sue forze per non perdere fondi che significano investimenti, strutture e servizi per Prato, il problema è un governo incapace e un territorio completamente lasciato isolato dalla destra. Noi continueremo a difendere la comunità pratese, anche da quei parlamentari che non sono riusciti ad ottenere una cosa che fosse una per Prato e la sua provincia". Sul tema dei fondi a rischio per Prato del Pnrr interviene pure il presidente della commissione bilancio del Comune, Lorenzo Tinagli (Pd). "Trovo allucinante che di fronte a oltre 30 milioni di finanziamenti Pnrr messi in discussione dal governo Meloni, l’onorevole La Porta scelga la via della polemica con l’amministrazione in un video in cui dice di fidarsi, senza dare nessuna risposta effettiva – dice -. A oggi non esiste nessun documento ufficiale che garantisca la copertura di quei finanziamenti tagliati, se non le dichiarazioni del ministro Fitto, oltretutto smentite dalla relazione dell’ufficio parlamentare di bilancio. La scelta di tagliare 13 miliardi a tutti i Comuni italiani rappresenta un problema per tutti gli enti locali, a prescindere dalla parte politica che li amministra. E non è un caso che a protestare e a chiedere certezza siano sindaci di destra, di sinistra e civici. Questi sono i fatti: non polemiche pretestuose".