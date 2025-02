A contatto con i libri fin dalla tenera età

Francesca Becucci, responsabile della Sala Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini parla dell’importanza della lettura a tutte le età.

Ci può raccontare cos’è Nati per Leggere? "È un progetto che vuole introdurre la lettura sin dalla tenera età, quindi la lettura come qualcosa che, introdotta in maniera precoce, ha degli effetti sullo sviluppo dei bambini. Nasce nel mondo anglosassone e nasce anche come qualcosa che può aiutare a superare le disuguaglianze. Infatti ci sono diversi studi che fanno vedere che ci sono delle grosse differenze tra i bambini che hanno occasioni di contatto con i libri e con la lettura fin da piccoli e quelli che non le hanno avute. Queste differenze spesso vanno di pari passo anche con differenze di provenienza economica. Nati per leggere nasce come progetto per superare le disuguaglianze".

Perchè nasce questa alleanza? "Basandosi su tutta una serie di studi di origine statunitense, i pediatri si convincono subito di quanto sia necessario lavorare su questo aspetto. Una parte dei pediatri però si rende conto di avere bisogno anche di un aiuto da parte delle biblioteche per portarlo avanti in modo efficace perché non basta semplicemente dire al genitore che è importante leggere con il figlio. Si tratta anche di capire come trovare anche il modo di mettere a disposizione gratuitamente libri di qualità".