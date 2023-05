A colazione con... Roberta Giommi domani al Caffè 21

Una donna pacata e determinata, amica delle donne, che sta dedicando il suo percorso professionale, con grande passione, alle relazioni di coppia e alla mediazione dei conflitti familiari, tema su cui è stata una coraggiosa anticipatrice. È Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta, la protagonista dell’ultimo appuntamento di "A colazione con …", progetto promosso dal Comitato pari opportunità dell’ordine dei commercialisti. L’iniziativa è in programma domani alle 10 al Caffè 21 di viale Piave. Giommi è certamente un punto di riferimento sul piano scientifico e clinico. Molto conosciuta, non solo a Prato, da tempo di occupa di temi diversi e connessi: i problemi della coppia, le relazioni familiari, la sessualità in età evolutiva. È mediatore familiare e coordinatore genitoriale. Fa parte della Commissione dell’Ordine nazionale degli psicologi per le pari opportunità ed è presidente di Asi, Associazione sessuologi italiani, dirige l’Istituto Ricerca e Formazione e l’Istituto internazionale di sessuologia che si occupano di formazione degli operatori. Molte le sue pubblicazioni dedicate ai nuovi modelli di educazione sessuale e agli adolescenti, alla mediazione dei conflitti in famiglia, alle donne e alle relazioni di coppia.