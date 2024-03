A colazione con… Antonella Fioravanti

Domani alle 10 al Caffè 21 Antonella Fioravanti (foto) sarà protagonista dell’incontro "A colazione con…" promosso dal comitato pari opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Prato con l’obiettivo di far conoscere le storie di donne e giovani che si sono ritagliati un ruolo personale e professionale degno di essere raccontato. Antonella Fioravanti, ricercatrice e docente universitaria che dal 2023 è anche presidente della Fondazione Parsec, l’ente che gestisce il Museo Italiano di Scienze Planetarie, il Centro di Scienze Naturali e l’Istituto Geofisico Toscano, condividerà la sua storia di donna e di scienziata impegnata nella divulgazione scientifica e nel supporto della figura femminile nella scienza. Pratese, nata nel 1983, Fioravanti si è laureata all’università di Firenze in biotecnologie mediche e poi in Francia ha conseguito un dottorato in biologia molecolare e cellulare. Nel 2014 diventa ricercatore all’Università di Bruxelles, dove si dedica allo studio del batterio Bacillus anthracis, che causa la malattia dell’antrace. La rivista Fortune Italia nel 2020 l’ha classificata fra i i 40 talenti itaiani under 40. Tante le sue pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche. Ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Per partecipare occorre prenotarsi inviando una mail a [email protected].