A Castello l’incontro con le erbe di campo Raccolte e cucinate

Pimpinella, nepitella, mirto, alloro, tarassaco, finocchio selvatico, cicoria, ortiche. Sono solo alcune delle erbe officinali che si possono trovare nei percorsi "botanici" della Vallata. Fino a qualche generazione fa era comune andare a fare erbe in collina, nei fossi di campagna, lungo gli argini del bisenzio e dei torrenti vicini. E’ ciò che si propone l’"incontro" con le erbe di campo, programmato per domenica a Castello (il borgo collinare dell’alta Valbisenzio, nel comune di Canatgallo) con l’esperta Silvia Mazzoni: la passeggiata prevede l’osservazione, il riconoscimento e l’utilizzo delle più comuni piante officinali spontanee del nostro territorio. Il ritrovo, a Castello è fissato alle 10 di domenica. Dopo la passeggiata ci sarà un pranzo preparato con le erbe raccolte dai partecipanti.. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero: 328 6746204 .