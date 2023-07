A Carmignano suonano le Colline Il "vulcano" Meg e Marco Parente

Un concerto che è un "rito pagano liberatorio, in cui poter trovare una briciola di felicità", per dirla con le parole della stessa Meg. La regina dell’alt-elettronica italiana approda al Festival delle Colline, stasera alla Rocca di Carmignano, sulle ali del potente "Vesuvia", l’ultimo album.

I nuovi brani – fedeli alla versione del disco – vengono suonati senza interruzione, collegati tra loro tramite ’transizioni speciali’; le canzoni che invece hanno caratterizzato la sua lunga carriera, vengono remixate e alternate ai brani del disco.

L’intento è creare un flusso magmatico che non si interrompe mai, dalla prima canzone fino all’ultima. Il compito di rappresentare il vulcano è affidato allo show di luci, che sono parte fondamentale e integrante dell’audio, e che rafforzano la sensazione di essere testimoni di una performance di un’artista davvero unica. Ad aprire la serata è Marco Parente, songwriter poetico ed elegantemente incendiario: vent’anni di carriera segnati da produzioni e collaborazioni ispiratissime (dai CSI a Manuel Agnelli, da Carmen Consoli a Cristina Donà). Anche lui con un nuovo album da farci ascoltare, "Life". Si ricorda che il live della crooner canadese Michelle Gurevich, previsto in questa data, è stato annullato per motivi di salute dell’artista.

Il biglietto, come nella tradizione del festival, è più che contenuto, 8 euro. Prevendite su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita - tel. 055.210804).

Prossimo appuntamento mercoledì al Chiostro San Domenico di Prato, sul palco Daniel Norgren, compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora de "Le otto montagne", premio della giuria a Cannes.