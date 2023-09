A caccia di un altro trionfo Rossi di Santa Trinita in forma Nuovi ingressi e tanta "fame"

Dopo tre anni consecutivi di vittorie i Rossi di Santa Trinita hanno ancora fame di Palio. E con questo spirito i ragazzi del presidente e capitano Luca Di Filippo si stanno allenando in vista del debutto della Palla Grossa nell’arena di piazza del Mercato Nuovo. La sfida è di quelle sentitissime: alle 21 di domenica 10 settembre ci sarà la partita contro i Verdi di San Marco. Si tratta della riedizione della semifinale dell’anno passato, dove i Rossi riuscirono a spuntarla al termine di una gara tiratissima, col risultato in bilico fino all’ultima posta. E non è un caso che i biglietti siano già sold out: su entrambi i fronti c’è grande attesa. Quest’anno il quartiere ha lavorato ancora di più e in maniera più capillare sul territorio per radicarsi nelle zone di riferimento. Fra le novità, l’apertura di una sezione di pugilato del quartiere, che ha permesso al sodalizio di trovare nuovi ragazzi da inserire nella rosa di calcianti.

Ecco l’elenco dei calcianti rossi che potrebbero scendere nell’arena: Riccardo Bambi, Filippo Belli, Diego Bianco, Nicola Bitozzi, Francesco Bozzoni, Alessio e Gabriele Bonsignori, Gianni Buttitta, Thomas Cambi, Simone Carlesi, Giovanni Carta, Alessandro Casati, Lorenzo Cipriani, Daniele Dalle Piane, Michele De Lucia, Lorenzo Del Re, Alonso Di Filippo, Marco Di Iorio, Giacomo Di Mastrorocco, Valerio Fioravanti, Virgilio Fiore, Andrea Foga, Eugen e Ferdinandt Herciu, Niccolò Lo Jacono, Alessandro Magliolo, Renzo Margheri, Matteo Mariotti, Edoardo Martini, Matteo Massetti, Manfredi Merciai, Marco Miccolo, Edoardo Misefori, David Monzali, Ergi Muca, Raffaello Nencioni, Alessio Neri, Marco Nerucci, Ronny Papini, Andera Pennella, Lorenzo Peruzzi, Michael Pirozzoli, Andrea Poglietelli, Nicola Propenso, Guglielmo e Eugenio Pulidori, Niccolò Ricci, Giacomo e Gianluca Righini, Alessio Rinaldi, Francesco Salerno, Matteo Salvino, Raoul Santoro, Gennaro Spanò, Andrea Terranova, Modou Thiaw, Yari Venturi, Dyrma Yashar, Matteo Zipoli.