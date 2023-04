A 82 anni investe nel distretto E apre una nuova linea di rifinizione

Mario Fiordi, 82 anni, titolare della Flessilgomma di via Palarciano a Oste, ha ancora l’energia e la voglia di credere nel tessile. Sempre in prima linea ha appena inaugurato un nuovo settore di rifinizione innovativa per la nobilitazione dei tessuti pregiati. Si tratta di un macchinario progettato e sviluppato interamente dall’azienda, in collaborazione con Unitech, che lucida le fibre, dando loro un imprinting unico di naturalezza.

Nessun processo chimico: l’effetto lucido è ottenuto esclusivamente grazie alla meccanica. Un impianto che non ha eguali nel distretto pratese, frutto degli oltre 50 anni di esperienza nel settore della resinatura e rifinizione dei tessuti di Mario Fiordi. Imprenditore di lungo corso, originario di Arezzo, ha iniziato a 20 anni a lavorare in rifinizione, prima in un capannone di 1200 metri quadri in via dell’Industria e quindi dal 1984 in via Palarciano dove ancora l’azienda si trova. È per questa alta specializzazione che le più grandi griffe della moda italiana e internazionale si rivolgono alla Flessilgomma. L’azienda, grazie alla lungimiranza di Fiordi, qualche anno fa ha fatto la scelta di specializzarsi nel trattamento di fibre nobili come cachemire, mohair, cammello, alpaca, seta. Le pezze di tessuto che arrivano alla Flessilgomma passano prima dalla fase di resinatura, che consente di mantenere stabile l’altezza dei tessuti ed evitare deformazioni, per poi arrivare alla nobilitazione: "Grazie alla grande conoscenza del processo produttivo, all’altissima qualità delle fibre, alla continua ricerca e allo scambio dei dati con i clienti siamo riusciti a creare questo macchinario che tira fuori il meglio dai tessuti – spiega l’imprenditore – Lo stesso macchinario, senza le nostre conoscenze non darebbe gli stessi risultati. Sono le persone e la loro esperienza a fare la differenza".

La nuova linea di produzione è anche in grado di memorizzare le caratteristiche dei vari tessuti e di riconoscerli in pochi istanti. Un risultato che è frutto di anni d’impegno, precisione ed esperienza. In fabbrica insieme a Mario Fiordi ci sono i figli e il nipote, Giacomo Mugnaioni che ha seguito in prima persona la messa a punto della nuova linea di rifinizione. Un’azienda che ha investito in sostenibilità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che continua a crescere. La Flessilgomma cerca, infatti, giovani da inserire in azienda, motivati ad imparare un lavoro per il quale è necessario avere tanta esperienza sul campo. "La Flessilgomma è una delle eccellenze del nostro distretto – dice il sindaco Simone Calamai –. Una realtà che è stata capace di crescere e di rimanere saldamente sul mercato grazie all’investimento continuo in ricerca ed innovazione".