835.000 euro in meno per affitti, il taglio del governo colpisce le famiglie pratesi

Il taglio radicale del fondo rimborso affitti da parte del governo inciderà per 835.000 euro sulle famiglie pratesi. L’eliminazione dell’aiuto statale che veniva assicurato al Comune, per poi essere destinato al bando per il contributo affitti, andrà a colpire soprattutto coloro con Isee più basso e che negli anni scorsi avevano avuto accesso al sostegno economico. Si passa così dal milione e 145mila euro dell’anno scorso, ai 250.000 euro di quest’anno, anche se il Comune si è impegnato a rintracciare nelle more del bilancio risorse aggiuntive. Il dato ha sollevato una discussione politica. A intervenire è la consigliera comunale Pd Martina Guerrini. "Già lo scorso dicembre avevamo sottolineato le pesanti ripercussioni per le famiglie derivanti dall’eliminazione totale del fondo rimborso affitti da parte del governo – dice –. In ballo c’è l’aiuto a oltre 800 famiglie. Purtroppo, puntualmente, questa situazione di difficoltà si è venuta a creare. E gli appelli ai consiglieri e parlamentari di centrodestra sono finiti nel vuoto. Così però si vanno a colpire famiglie in difficoltà, che non sono né di destra, né di sinistra, ma solo nuclei in difficoltà economica, e rappresentano una responsabilità di tutti noi".

Guerrini ricorda che la "scelta del governo Meloni è una decisione politica, così come anche la nostra di provare a tirare una coperta corta per sostenere chi si trova in difficoltà, razionalizzando tutto il razionalizzabile e provando a trovare soluzioni su misura per ciascuno di coloro che chiedono un sostegno. Ci tengo a farlo presente ai pratesi che possono presentare entro il 20 luglio la richiesta di contributo, la trasparenza è un atto necessario".

"Anche la disponibilità di un alloggio e un riparo adeguati dovrebbero essere garantiti dalla comunità – conclude –. Si tratta di un diritto economico di cui deve occuparsi tutta la comunità. Compresa la comunità politica di destra".

