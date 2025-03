8 Marzo: la protagonista è Goliarda Sapienza. Vivarelli e Martini: ’Donna libera, modello per tutte’. L’incontro venerdì alla Palazzina della cultura

"Sono orgogliosa di dedicare l’iniziativa di celebrazione della Festa della Donna a Goliarda Sapienza: una figura complessa di donna libera e autodeterminata in tempi in cui dominava il modello della donna moglie e madre, Goliarda è stata molte cose, partigiana, scrittrice, attrice, pupara e persino cinematografara". Così la sindaca di Vaiano, Francesca Vivarelli, presenta l’iniziativa dedicata a Goliarda Sapienza in programma venerdì 7 marzo, alle 21, alla Palazzina della Cultura in via Aldo Moro. Intervengono Giulia Morelli e Maria Lucia Schito, che alla vita e alle opere di Goliarda Sapienza, hanno dedicato la serie di 9 puntate che fa parte del podcast Misconosciute realizzato per Emons Record. L’incontro nasce dalla collaborazione con Fondazione Cdse, Biblioteca Basaglia e Anpi Vaiano.

"Goliarda Sapienza è un’autentica icona di libertà e di lotta per i diritti delle donne, è stata un esempio di coraggio, indipendenza e resilienza – dice Chiara Martini, assessora alla pari opportunità – Voce di ribellione, costantemente in lotta contro le convenzioni sociali, ha sfidato i tabù del suo tempo, trattando tematiche come la sessualità e la ricerca dell’identità, celebrando la libertà femminile e la realizzazione personale".