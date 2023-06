44^ edizione della corsa podistica "Attraverso il verde della Val Bisenzio" a Luciana

E’ arrivata alla 44esima edizione la corsa podistica "Attraverso il verde della Val Bisenzio" che si è ormai affermata come una delle competizioni più vecchie dell’intera provincia. L’appuntamento è per questa domenica, con partenza

ed arrivo a Luciana.

I percorsi previsti sono due, uno di 15 chilometri per la corsa competitiva e uno di 6 chilometri per la camminata ludico motoria.

Il ritrovo è alle 8, la partenza

è alle 9 e chi non ha fatto preiscrizione potrà fare l’iscrizione al momento, entro le 8.30, al costo di 10 euro

per la ludico motoria e di 15

per la corsa competitiva.

Nel prezzo dell’iscrizione è compreso il pacco gara, che comprende il buono pasto all’arrivo, dove la pro loco

di Luciana sarà impegnata nell’organizzazione di un "pasta party" (chi resta a pranzo deve prenotare

al 392.0589291).

La pro loco di Cavarzano provvederà invece al ristoro lungo il percorso. Questi i premi previsti: riconoscimenti andranno ai primi 30 assoluti uomini, a 20 veterani, 15 argento, 5 oro; per le prime 15 assolute donne, 15 veterane, 6 argento. Inoltre per i primi classificati di ogni categoria, premi in buoni spesa offerti dalla Gastronomia Pieragnoli; alle prime 15 società per numero di iscritti, infine, un cesto con prodotti alimentari.

Claudia Iozzelli