"325, puntiamo alle alternative" Il tavolo organizzato da Calamai Problemi sul cambio di gestione

"Come Provincia abbiamo avviato da tempo un tavolo di lavoro con i sindaci della Val Bisenzio per la messa in sicurezza della strada 325 e il rafforzamento della viabilità alternativa che, in caso di incidenti – come abbiamo visto martedì scorso – diventa fondamentale per garantire il collegamento con la Valbisenzio". A questo proposito proprio lunedì 12 giugno, il giorno prima dell’incidente in cui un camion cisterna si è ribaltato alla Briglia bloccando fino a sera tutta la viabilità per la Valbisenzio, Calamai aveva chiesto alla Regione un incontro urgente per risolvere le criticità che lunedì sono state ampiamente messe in mostra da quanto successo.

"A nome del tavolo di lavoro sulla sr 325 ho chiesto un incontro urgente con l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli proprio per affrontare le problematiche della 325 e potenziare il servizio ferroviario, che, lo abbiamo ben visto martedì scorso, diventa fondamentale in caso di chiusura della strada", aggiunge Calamai.

La 325 è da sempre al centro del dibattito cittadino proprio per la mancanza di alternative valide capaci di collegare la città di Prato con la collina di Vaiano, poi l’alta valle con Vernio e Cantagallo. Comuni vivi sede di alcune delle più importanti aziende tessili del distretto che loro malgrado si trovano spesso penalizzate da una viabilità che non è all’altezza.

Anche i vari passaggi di competenza che si sono susseguiti nel tempo non hanno aiutato alla soluzione dei problemi: dal 2001 la 325 è passata in capo alla Regione, la quale ha affidato la gestione e la manutenzione della strada alla Provincia. I tratti che attraversano i centri abitati sono di competenza comunale relativamente alla gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale, divieti di sosta, parcheggi. Il dibattito è aperto e la soluzione urge. Solo 48 ore fa il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, ha scritto al premier Giorgia Meloni e al ministro Matteo Salvini per chiedere misure urgenti e straordinarie da destinare alla 325.

Silvia Bini