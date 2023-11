"325" osservata speciale. Un piano per la sicurezza: "Individuare vie di fuga"

Una strada "maledetta" che, specialmente negli ultimi tempi, ha dato non pochi problemi ai cittadini e agli automobilisti che ogni giorno passano dalla 325. Incidenti continui, camion che si intraversano tagliando in due la Valbisenzio (come accaduto alla Briglia nel giugno scorso e ai primi di ottobre) senza possibilità di uscita o vie di fuga che consentano di spostarsi dal territorio in caso di emergenza. E’ il motivo che ha spinto le istituzioni a trovare una soluzione studiano percorsi alternativi e vie di fuga nel caso in cui la strada si blocchi nuovamente. Per ogni punto della 325 dove si possono verificare incidenti deve esistere una via di uscita secondaria. E a gestire le emergenze ci sarà una "regia unica" intercomunale. E’ quanto emerso ieri durante l’incontro che si è tenuto in Prefettura dove si è parlato di uno "scenario definito e puntuale" delle necessità collegate all’emergenza della SR325. All’incontro hanno partecipato il prefetto Adriana Cogode, il presidente della Provincia Simone Calamai, l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, i rappresentanti del Comune di Prato e dei tre Comuni della Val di Bisenzio.

"E’ stato un incontro importante che ci ha consentito di progettare un lavoro preciso ed accurato per le prossime settime, verso la stesura in tempi più veloci di una pianificazione di emergenza in relazione ai vari imprevisti (interruzioni stradali o eventuali chiusure dovute a incidenti) legati alla SR325 – ha detto Calamai - Questa pianificazione prevede per ogni punto, a seconda di dove sarà collocata l’interruzione, le alternative viarie, le modalità di intervento, il coordinamento e la pronta azione delle forze dell’ordine con l’individuazione delle unità e delle risorse umane necessarie".

Parallelamente la discussione si è orientata anche sull’impegno a valutare l’utilizzo di ulteriori ausili tecnologici. "In particolare – ha aggiunto Calamai – come Provincia cercheremo di lavorare sull’inserimento di nuovi pannelli informativi allo scopo di comunicare in tempo reale le condizioni di percorribilità della strada".

"Inoltre – ha concluso il presidente – prosegue senza sosta l’importante lavoro che la Provincia sta portando avanti con i Comuni del territorio e con la Regione Toscana per la stesura di un protocollo d’intesa che riguardi la mobilità della Val di Bisenzio, con aspetti che si concentrano sulla SR325 e su uno studio del suo potenziamento nonché sull’individuazione di alternative di tracciato della stessa caratterizzate da collegamenti sicuri verso Prato e verso tutta la piana pratese. Accanto a questo lavoriamo anche verso lo sviluppo del servizio ferroviario affinché la mobilità sia sempre più sostenibile e intermodale, allo scopo di migliorare le condizioni di spostamento da e per la Vallata".