22 appartamenti a prezzi accessibili

Emergenza casa, una boccata d’ossigeno. Il Comune di Prato ha approvato le modifiche alla convenzione per il quarto edificio di ‘Gello Living’, che comprende 22 nuovi appartamenti destinati alla vendita a prezzo concordato e all’affitto calmierato. Il bando per la formazione della graduatoria è stato pubblicato. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio comunale. ‘Gello Living’ è l’innovativo progetto di social housing tra il Soccorso e Grignano che unisce qualità abitativa e dimensione comunitaria. Il complesso è dotato di quattro edifici organizzati intorno a una piazza pubblica. L’intervento si distingue per l’attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, con canoni calmierati e spazi comuni pensati per favorire la condivisione e la socialità.