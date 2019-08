Prato, 11 agosto 2019 - Un raduno con 150 motociclisti per ricordare Mirko Camuso, 19 anni, morto domenica 4 agosto in un terribile incidente in moto al Macrolotto Due.

E' quello che è stato organizzato oggi, domenica 11 agosto, al passo della Raticosa, sull'Appennino Tosco emiliano, da Simone Saldi, amico della famiglia di Mirko, e promotore del gruppo Facebook Bikers Love.

All'appuntamento erano presenti anche i genitori di Mirko, il fratellino e uno zio. Saldi ha ricordato Mirko come un ragazzo "prudente e mai spericolato", "un amico con cui condivideva la passione per le moto". Dopo un minuto di silenzio, i motociclisti hanno fatto rombare i motori. Poi, uno a uno, hanno fatto le condoglianze ai genitori del ragazzo.