122mila euro per le famiglie alluvionate

Contributi per famiglie e condomini danneggiati dall’alluvione. Il Comune di Vaiano ha pubblicato, da oggi, un avviso per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari le cui abitazioni abbiano subito danni a seguito del nubufragio del 2 novembre scorso (nella foto). Possono presentare richiesta anche condomini (tramite l’amministratore). A disposizione ci sono oltre 122 mila euro. Si tratta di donazioni di aziende, privati e associazioni integrate dal Comune con risorse proprie.

I contributi sono destinati a concorrere alla copertura di spese sostenute per rimediare i danni subiti dalle abitazioni private o dalle parti comuni dei condomini. Devono essere presentati giustificativi di spesa anteriori al 14 maggio 2024, non saranno concessi contributi per danni a mezzi di trasporto. Per fare domanda c’è tempo fino alle 12 di venerdì 14 giugno. L’istanza deve essere inoltrata on line, seguendo le istruzioni indicate sul sito del Comune. In caso di necessità per assistenza alla compilazione e l’inoltro dell’istanza online, ci si può rivolgere al centro di facilitazione digitale di Vaiano in via Gramsci 37, fissando un appuntamento al numero 328 6488750.