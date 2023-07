118, la voce dei volontari "Riforma calata dall’alto Noi al servizio degli altri ma lasciati soli in trincea"

L’episodio del soccorso a Vaiano di giovedì scorso e la morte del 64enne ha spinto le associazioni di volontariato, in prima linea da sempre nel sostenere la rete di emergenza urgenza sanitaria dell’Asl, a fermarsi per riflettere sulla riforma del 118 che, calata in area pratese, mostra delle falle. "Episodi del genere non aiutano a rendere appetibile il volontariato – chiosa Matteo Di Stefano, vicepresidente della Croce Rossa Prato, associazione dalla quale è stata attivata dalla centrale 112 l’ambulanza per il soccorso a Vaiano – Sull’avvenimento abbiamo fatto intervenire il livello regionale. Si parteciperà ad un tavolo operativo, convocato per il 4 luglio. Come sempre ci mettiamo a disposizione per trovare un sistema che sia a vantaggio dei cittadini. L’equipaggio a bordo dell’ambulanza è stato contattato: faremo un audit per capire che cosa è successo".

"Non entro nel caso di specie – afferma Gianluca Mannelli, proposto della Misericordia di Prato – ma certo è che i tavoli dedicati alle decisioni sul trasporto sanitario sono di tipo regionale, a cui non partecipano le singole associazioni locali, ma gli enti federativi di livello superiore. Questi tavoli non avrebbero funzionato bene: le scelte sulla riorganizzazione del 118 nella nostra provincia, sarebbero passate sopra le teste di chi è operativo ogni giorno. E’ un modo sbagliato di gestire un servizio delicato come quello di emergenza urgenza. Non è mai accaduto così prima dell’avvento dell’’aslona’, quando c’erano i tavoli di confronto locali e noi associazioni territoriali si parlava con un referente di grande esperienza come il dottor Simone Magazzini. Una procedura di confronto che consentiva a noi, quali coattori del sistema, di poter condividere le conoscenze e le difficoltà proprie del servizio". Per Mannelli la scelta "di togliere i medici e lasciare la Vallata scoperta è incomprensibile a fronte della complessità del territorio. Basti pensare ai tanti incidenti registrati sulla 325 nelle ultime settimane su un strada trafficata sia per l’attività tessile sia nel periodo estivo con tanti pratesi che si sposteranno nelle seconde case in Valbisenzio. Non possiamo pensare di risolvere tutto con il medico a Vernio e l’automedica di Prato che oltre la città deve servire in alcuni casi anche i comuni limitrofi. Una città complessa come Prato non si può lasciare con un medico solo. L’economia si fa su altre cose, non sulla salute della gente. La politica deve mettere mano alla svelta a questa situazione". Infine il proposto della Misericordia ricorda come "tutti i volontari sono legati ad un legge regionale che impone corsi di formazione: i soccorritori sanitari sono formati, ma non possiamo paragonarli ad uno medico o ad un infermiere. Con l’aggravante che le associazioni rischiano di perdere volontari perché non possiamo prenderci responsabilità sui determinati tipi di intervento, che non ci competono".

Per Alessandro Coveri, presidente della Croce d’Oro di Prato, "i nostri soccorritori seguono corsi di formazione impartiti da formatori Anpas. Sono tutti ragazzi bravi e pronti a dedicare il loro tempo per il prossimo. Ci vogliono più medici per dare una risposta migliore. L’ambulanza con infermiere fa tantissime uscite e gira non soltanto su Prato, ma anche nelle periferie, che sono molto popolose, sia nei comuni al confine, come Campi. La riduzione dei medici non si può sopperire con i volontari. Prato conta su un medico e due infermieri: così la città è sguarnita".

Sara Bessi