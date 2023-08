"104 letti a Prato: L'ospedale non sarà più grande"

"Siamo rimasti molto sorpresi che nel giorno della posa della prima pietra per la nuova palazzina ’Luigi Biancalani (ottima scelta per l’amico Luigi, noi avevamo proposto ’Sacra cintola’ ma siamo d’accordo con quanto deciso) i cittadini siano venuti a conoscenza che i posti letto disponibili dopo la costruzione della palazzina saranno 104 e non 112". La riflessione giunge dal Comitato Provinciale Area Pratese, che aggiunge. "Sono anni che sui mezzi di informazione leggiamo 112 posti e ora all’inizio dei lavori si viene a conoscenza di un numero diverso, non più grande ma più piccolo! La notizia ci ha colti di sorpresa". Secondo il Cpap tale scelta "ha una valenza superiore alla semplice sorpresa alla luce delle dichiarazioni di Fabio Baldi, presidente del Centro per i diritti del malato secondo il quale ’servono 200 posti letto in più’". Secondo il Comitato, dunque, "con la nuova palazzina l’ospedale sarà meno piccolo e non più grande. Ecco perché la notizia di 8 letti in meno di quanto da anni previsto ci sembra strana ed incomprensibile".