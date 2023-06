“Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro”, il progetto per una città più pulita

Prato, 28 giugno 2023 - Una Prato sempre più pulita, circolare e sostenibile, accogliente e vivibile. E' questo l'obiettivo che Alia Servizi Ambientali SpA, in collaborazione con l’amministrazione comunale, vuol perseguire attraverso il progetto “Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro”, presentato in giornata presso la Sala Giunta all’interno del Palazzo Comunale. L'iniziativa, che si svilupperà soprattutto nelle aree del centro storico, del Macrolotto Zero e dei grandi condomini con criticità (anche se non mancheranno attività educative nelle scuole, laboratori di riciclo creativo e appuntamenti informativi in occasione di eventi o nei principali mercati cittadini), prevederà per circa un anno attività di informazione, ingaggio della cittadinanza, animazione, confronto su due obiettivi principali: il mantenimento del decoro e la raccolta differenziata.

"Il comune di Prato è già arrivato a superare il 72% di raccolta differenziata, generando un flusso importante, negli anni, di materiali riciclabili che vengono avviati al recupero e trovano nuova vita – il commento di Giuseppe Meduri, direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di Alia Multiutility Toscana - Un risultato importante, che deve essere un punto di partenza su cui costruire un impegno comune per ridurre ulteriormente i rifiuti non riciclabili e migliorare il decoro urbano, grazie alla partecipazione e all’impegno di tutti gli attori coinvolti. Specie nei territori, come Prato appunto, dove la raccolta differenziata viene fatta da tempo, è ancora più utile tenere alta l’attenzione per mantenere questi standard e, se possibile, migliorare”. Il sindaco Matteo Biffoni ha aggiunto durante la conferenza stampa: “Il lavoro fatto da Alia in questi anni ha sempre avuto il pregio di adeguarsi alle esigenze emerse zona per zona e periodo per periodo. Una città pulita è più bella e vivibile, ma la si ottiene soltanto con la collaborazione di ogni singolo cittadino. Lo spazio pubblico non è uno spazio di nessuno o del Comune, è bene di ciascuno di noi ed è per questo che tutti siamo chiamati ad esserne responsabili, a rispettarlo e ad averne cura”.

Centro storico

Grandi condomini

Macrolotto Zero

Nel centro storico convivono esigenze molto diverse di residenti, commercianti ed esercizi di ristorazione e somministrazione legati al mondo notturno della movida. In questi anni l’impegno di Alia ha permesso di attuare un sistema di raccolta puntuale porta a porta rispondente alle necessità dei diversi target. Oggi le problematiche principali riguardano gli abbandoni e l’incuria derivante dalla movida serale e il mancato rispetto degli orari di esposizione da parte di residenti e attività commerciali. Il progetto “Che Prato!” si concentrerà, già a partire dall’estate, proprio su questo: movida e cattive abitudini dei suoi frequentatori, che ogni sera abbandonano per le strade del centro l’equivalente di circa 4 metri cubi di materiale potenzialmente riciclabile, fra lattine, bicchieri e bottiglie di plastica. Durante i giovedì di luglio (6, 13, 20 e 27 luglio) e di apertura serale dei negozi, in collaborazione con le principali associazioni di categoria di commercianti e artigiani, verranno proposte una serie di attrazioni itineranti, utili a richiamare l’attenzione degli utenti più giovani e delle famiglie e a coinvolgerli direttamente nel fare gioco di squadra per mantenere pulizia e decoro. Il focus prevalente di tutta la comunicazione sarà rivolto a contenere l’abbandono di lattine, bicchieri e contenitori di plastica, o più in generale l’incuria e il degrado, per esempio con la distribuzione di alcuni gadget in regalo in cambio della consegna di almeno 5 contenitori di plastica o metallo (lattine, bottiglie, bicchieri) alla speciale “cargo bike” elettrica di “Che Prato”, che girerà in centro storico tra le 19 e le 23. Saranno inoltre posizionati 150 nuovi cestini, con scomparti dedicati a imballaggi leggeri e materiale indifferenziato, che andranno in parte a sostituire e in parte ad implementare l’attuale dotazione del centro storico.Tra le principali criticità emerse durante gli incontri con parte degli amministratori e referenti di scala di un centinaio di grandi condomini ci sono il continuo turnover di abitanti, spesso con barriere linguistiche nell’accesso all’informazione, e la mancata iscrizione a Tari di parte dei residenti, con conseguente non corrispondenza fra contenitori per la differenziata in dotazione e presenze effettive, conferimenti errati e problemi sul ritiro ingombranti. Le aree esterne di conferimento, inoltre, se non chiuse e recintate, attirano conferimenti impropri e abbandoni. In questi condomini verranno portate avanti, dopo l’estate, attività di comunicazione e informazione puntuale a domicilio, multilingue, anche con il supporto di mediatori linguistici, cartelloni informativi nelle zone comuni e nelle bacheche oltre ad informazioni sull’iscrizione a Tari e su tutti i servizi gratuiti forniti da Alia, fra cui il ritiro ingombranti.L’abbandono dei rifiuti da parte di aziende e pubblici esercizi fuori dagli spazi e orari consentiti è ridotto rispetto al passato, anche grazie ai tanti progetti specifici e all’attenzione particolare dedicata da Alia a questa zona, con comunicazioni multilingua, mediatori linguistici, ispettori ambientali dedicati in grado di parlare cinese quotidianamente impegnati nel quartiere (2.519 controlli effettuati da gennaio a maggio di quest’anno, con 103 sanzioni elevate) e presidio stabile di un Ecofurgone tre giorni a settimana. Alcune aree, però, sono ancora oggetto di abbandoni frequenti e persiste la cattiva abitudine di esporre i rifiuti senza rispettare l’orario previsto dai passaggi di raccolta, anche a causa dell’ampio turnover di residenti stranieri. In questa area proseguiranno tutti i progetti in essere, come “ZeroDegrado “Cerbero”, “Cerbero Plus” e potenziata la comunicazione, anche tramite l’utilizzo di canali di messaggistica particolarmente apprezzati dalla comunità orientale, per accrescere la qualità della raccolta differenziata, già rilevante in termini di quantità su alcune frazioni.