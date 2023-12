Prato, visite guidate all'area archeologica di Gonfienti

Prato, 5 dicembre 2023 - Alla scoperta delle radici etrusche di Prato: sabato 9 dicembre è in programma una giornata dedicata alle visite guidate - organizzata da "Museo di Palazzo Pretorio" - all'area archeologica di Gonfienti, agli scavi dell'area archeologica e all'area espositiva del Mulino di Gonfienti, ricchi di reperti e testimonianze storiche dell’epoca etrusca. Le visite guidate sono due: la prima partirà alle 9.30, mentre la seconda alle 10:30. Il punto di ritrovo è fissato nel parcheggio davanti al Mulino di Gonfienti. In caso di pioggia la visita si svolgerà soltanto presso il complesso del Mulino di Gonfienti.

Costi e come partecipare

Il costo per la partecipazione è di 5 euro più 2 euro di prevendita (fino ai 6 anni di età solo 2 euro di prevendita) e la prenotazione è obbligatoria. Occorre registrarsi al seguente link (clicca qui). Per maggiori informazioni si può mandare una mail all'indirizzo di posta museo.palazzopre[email protected] oppure contattare il numero 0574 1837859.