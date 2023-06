Prato, in arrivo la terza edizione del Monteferrato Festival

Prato, 27 giugno 2023 - Dal 12 al 21 luglio va in scena la terza edizione del Monteferrato Festival con una ricca programmazione che animerà la Cava di Marmo verde di Figline di Prato e alcuni siti naturali e cave minori dislocate nell'area naturale protetta del Monteferrato con musica elettronica, danza partecipativa, "teatro escursione", dialoghi ed esperienze al sorgere del sole e notturne. L'iniziativa è nata da un'idea del Collettivo Ferro26, che ha voluto organizzare un festival culturale che mettesse insieme arti performative, cultura e paesaggio, senza mai perdere di vista il rapporto tra natura e opera, con spettacoli che non si limitano ad un'offerta serale, ma che coprono anche tutto l'arco della giornata in luoghi pressoché sconosciuti a molti pratesi. Sulla montagna sono stati costruiti infatti degli spazi che saranno il palcoscenico di tutte e dieci le giornate e che vedranno anche a livello di collaborazioni artistiche e tecnico-logistiche un forte legame con il territorio. Per il calendario completo degli appuntamenti, biglietti, maggiori info e prenotazioni, visitare il sito www.monteferratofestival.com. "Un progetto che chiaramente trova interesse da parte del Comune su tanti aspetti - dichiara l'assessore all'Urbanistica e Ambiente Valerio Barberis - In primis l'aspetto culturale perché il festival unisce artisti locali e nazionali, valorizzando in tal modo delle realtà territoriali molto importanti, e al contempo il collegamento con il tema ambientale e questo è molto importante perché avere questi eventi in un contesto naturale ci rimette in pace con noi stessi". "Una mano che ritrova la forza con un'opera d'arte in mano che è quella di Emanuele Becheri - afferma Valentina Banci del Collettivo Ferro26 -. E' questa l'immagine presente sulla locandina realizzata per l'occasione, che testimonia la necessità dell'uomo di ritornare a parlare con quella parte di sé dimenticata, quella onirica, più misteriosa e che solo attraverso lo spettacolo dal vivo può essere realizzata. Non c'è un'altra forma d'arte che abbia questa forza di traghettare verso la parte più utopica dell'essere umano e i progetti del Monteferrato Festival vanno quindi in questa direzione, in qualunque modo essi siano declinati". "Una delle caratteristiche più belle di questo festival è che ha una valenza non solo regionale, ma anche nazionale, considerando anche il luogo così particolare in cui è realizzato, le cave di marmo verde, dalla grande importanza naturale e storica - aggiunge la capo gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti - L'anno scorso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato all'apertura del festival e ne è rimasto talmente colpito e affascinato che la Regione ha deciso anche quest'anno di sostenere l'iniziativa, unica nel suo genere per l'atmosfera e il coinvolgimento artistico e culturale che sa creare". "Questa è una manifestazione davvero fuori dall'ordinario - conclude la consiglera regionale Ilaria Bugetti - Fare entrare un festival nei finanziamenti regionali non è semplice, a maggior ragione se tutta la programmazione è già stata fatta, ma in questo caso meritava assolutamente e di questo ringrazio il presidente Giani".