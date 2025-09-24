Prato, due giorni di visite guidate alla scoperta del patrimonio cittadino

Prato, 24 settembre 2025 - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale europea, promossa da Consiglio d'Europa e Commissione Europea e coordinata per l'Italia dal Ministero della Cultura. Un evento che coinvolge le città e le istituzioni culturali di tutta l’Unione Europea: nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura, pubblici e privati. Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l'arte di costruire”: un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un'opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee. Anche il Museo di Palazzo Pretorio aderisce all’iniziativa e, per l’occasione, organizza un tour itinerante alla scoperta del patrimonio civico storico e artistico di Prato, con un focus specifico sulle sue più suggestive strutture architettoniche. Il percorso guidato parte da Palazzo Pretorio e prosegue attraversando i luoghi più iconici del centro: il Palazzo Comunale, il Castello dell’Imperatore e il Cassero Medievale, soffermandosi sulla storia e sui riferimenti artistici e architettonici che caratterizzano ognuno degli storici edifici. La prima visita è in programma sabato 27 settembre, con partenza alle ore 16 dal Museo di Palazzo Pretorio; il tour è ideale anche per le famiglie con bambini. Domenica 28 ottobre, sempre con partenza da Palazzo Pretorio alle ore 16, è in programma la seconda visita guidata. La tariffa è di 10 euro partecipante, 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni; da 0 a 5 anni la partecipazione è gratuita. È necessaria la prenotazione al numero 0574 1837859 o all’indirizzo mail [email protected].

