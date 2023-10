Montemurlo, torna la Festa dell'olio

Montemurlo (Prato), 26 ottobre 2023 – È tutto pronto a Montemurlo per l'avvio della 28esima edizione della Festa dell'Olio, in programma dal 29 ottobre al 19 novembre. Tutto l’olio della festa è fornito dal frantoio biologico La Rocca. Ecco il programma nel dettaglio. Si parte il 29 ottobre con la festa della castagna a cura della vab di Montemurlo, con l’apertura del frantoio dell’azienda agricola Felice Agricoltura e vendita di prodotti del territorio. Alle ore 9 apertura della Pieve, alle 13 pranzo nella canonica della Pieve, alle 20 serata in canonica con gli Alpini. Il 4 novembre presentazione a Prato, piazza Cardinale Niccolò. Aperitivo dell’olio al bar Cecco, dalle 11 assaggio degli oli montemurlesi, con aperitivi, degustazione vini, panini con porchetta, musica con il DJ Luca Nardella. Dalle 14 laboratorio di ceramica ed acquerello a cura della Scuola d’Arte Leonardo di Prato. I quadri dei partecipanti saranno esposti nella Compagnia di Rocca e saranno votati dalla giuria popolare. Il 5 novembre la festa ha inizio. Dalle 7 colazione alla “Taverna della Rocca”. Apertura del frantoio della Azienda Agricola Felice Agricoltura e vendita di prodotti del territorio. Apertura della Pieve di S. Giovanni Decollato e accensione dei Presepi, e alle ore 13 “Pranzo della Raccolta” nella canonica della Pieve.

L’11 novembre, San Martino, alle ore 16 visita alla Cantoria restaurata ‘La pieve da un altro punto di vista’. Alle ore 16:30 ‘Una testimonianza figurativa. Lo Stradano a Montemurlo a 500 anni dalla nascita (1523)’. Alle ore 17:30 ‘Presentazione del Progetto di restauro del Portico della pieve di S. Giovanni Decollato’ compreso il pavimento ed il muro perimetrale. Alle ore 18 la messa per San Martino, patrono del volontariato, con la partecipazione delle associazioni di Montemurlo. Il 12 novembre l’anteprima. Apertura del frantoio della Azienda Agricola Felice Agricoltura e vendita di prodotti del territorio. Alle 8:30 “Escursione 26: Festa dell’Olio” a cura del Gruppo Trekking “La storia camminata”. Alle 9 in piazza del Castello il mercatino dei prodotti dell’artigianato e dell’ingegno. Da ore 14 degustazioni varie: fettunta, panini e castagne, dalle 12:30 “Desinare nel campo con tipico menù dei contadini “quando tutti s'era nel campo e le donne ci preparavano pane e companatico e dietro buon vino”. Alle ore 15 Intrattenimento con danze orientali e del sud Italia con l’Ass. Natya Gioia.

Il 17 novembre è il giorno del ‘Concorso dell’olio – made in Montemurlo’. Ale ore 19 assaggio degli oli presentati al Concorso Olio di Casa Nostra con l’esperto Massimo Gori. Votazione e successiva premiazione dei vincitori. Alle ore 20 cena dell’olio presso “Made in Montemurlo” in Via Parugiano di sotto 2. Inaugurazionedei nuovi locali di “matti per il Pane”. Il pane è prodotto con farina di grano montemurlese. Il 18 novembre l’appuntamento è con ‘Arte e olio’. Ore 10-12 apertura straordinaria del Museo Storica della Linea Gotica Montemurlo. Ore 10:30 Inaugurazione del sentiero “Alla ricerca delle antiche mura”. Ore 10:30 Convegno sull’Olio. Ore 13 pranzo della “Frangitura” in Canonica. A seguire storia dell’amicizia Aci Camper Livorno e Borgo della Rocca Montemurlo con proiezione di filmati. Ore 16:30 consegna al Comune di Montemurlo della riproduzione del più antico atto conosciuto del comune datato 29 Marzo 1215. Alle ore 17 l’naugurazione della mostra di pittura: “Acqua fonte di vita” a cura di Marta Carlesi. Presentazione del Presepe dell’Associazione Il Borgo della Rocca e a seguire aperitivo con i prodotti dell’Associazione Filiera Corta di Montemurlo. Alle ore 21 nella Sala Banti il Gruppo Teatrale “I Limoni” presenta “Levatevi da tre passi!” commedia brillante in un atto e due Quarti di Regine Kientz e “I Limoni”. Il 19 novembre è il gran giorno della 28esima festa dell’olio. Dalle 7 colazione alla “Taverna della Rocca”. Apertura del frantoio dell’Azienda Agricola Felice Agricoltura e vendita di prodotti del territorio. Alle ore 9 Camminolio contro la violenza sulle donne a cura della Camminotte e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Montemurlo. Stand delle Associazioni, Mercatino tipico e dell'Antiquariato. Alle ore 9:30 Esposizione dell’olio prodotto dalle aziende agricole di Montemurlo. Stand della Associazione Filiera Corta di Montemurlo. Dalle ore 10 “A Spasso nel Borgo”: visita accompagnata alla Pieve e apertura straordinaria del Giardino e delle cantine del Castello. Scenografie rinascimentali a cura del Gruppo Storico di Montemurlo Dalle 10 prova gratuita di mini-moto da cross e mini-quad elettrici a cura di Motorterapy a cura di PratoAiutaPrato. Alle ore 11 appuntamento in piazza: apertura degli stand tradizionali della Festa dell’olio (fettunta, minestra di pane, tortelli, salsicce e fagioli, vino novello, frugiate, dolci vari), il chiosco del porchettaio, lampredottaio e trippaio. Alle ore 11 il concerto di S. Cecilia nella Pieve a cura della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo. Alle ore 12 danze storiche a cura del Gruppo Storico di Montemurlo, dalle 12:30 pranzo tipico contadino presso la Canonica di Rocca con il “Menu del Frantoiano”. Dalle 12:30 Pranzo al ristorante La Taverna della Rocca, solo su prenotazione, 3289857707. Dalle 14 intrattenimento con i canti popolari e gli stornelli de “I Maggiaioli di Bagnolo”, e spettacolo di giocolieri itineranti nel borgo con D’Artagnan il Mago delle Bolle. Dalle 14:30 Animazione a cura dell’Associazione Biribà Aps. Alle ore 15 sfilata storica e spettacolo di bandiere a cura del Gruppo Storico di Montemurlo, alle ore 16:30 giocolieri e mangiatori di fuoco, alle ore 17 concerto del Coro Gospel Black&White Ensemble nella Pieve, alle ore 18 i ringraziamenti delle autorità. Il 25 novembre le premiazioni: alle ore 11 In Compagnia, premiazione del 15esimo concorso di pittura della Festa dell’Olio, e a mezzogiorno in canonica, aperitivo offerto dall’Associazione Il Borgo della Rocca OdV.

Servizio di bus navetta. Le associazioni Misericordia di Montemurlo e di Oste, Croce D’Oro di Montemurlo e di Bagnolo, Pubblica Assistenza L’Avvenire Sezione Oste, Cisom effettueranno il servizio bus-navetta con partenze: dalle ore 12 alle 19 da Piazza della Repubblica e ritorno a cura della Cisom, dalle ore 14 alle 19 da Piazza della Costituzione, Piazza don Milani, Piazza P. Contardi, Piazza di Bagnolo, Piazza Amendola e ritorno. Assistenza sanitaria a cura della Misericordia di Montemurlo. Servizio di Vigilanza Antincendio a cura della VAB Montemurlo. Maurizio Costanzo