Grignano in festa, di corsa e non solo

Prato, 10 luglio 2023 – “Grignano in festa” è la serata che Il Pontormo Running organizza per mercoledì 12 luglio. Il clou sarà la corsa podistica di 4 oppure 9 chilometri con partenza alle 20,30 da via Onorato Bambini, ma oltre al podismo ci saranno street food, gonfiabili e intrattenimento per bambini, prova padel, musica e dimostrazione di addestramento cani.