Rinviata la festa di Carnevale a Montemurlo

Montemurlo, 9 febbraio 2024 – Domenica 11 febbraio non ci sarà la festa di Carnevale: questa la decisione del Comune di Montemurlo, presa a causa dell’allerta meteo che si attiverà da sabato 10, la canonica festa in piazza della Repubblica è stata rimandata quindi a sabato 17 febbraio.

“Il Comune ha ritenuto opportuno rinviare l'appuntamento al sabato successivo, 17 febbraio alle ore 15 con l'animazione di Lisa e Maurizio, I Formaggini Guasti, la scuola di danza Smile e la partecipazione della Filarmonica Giuseppe Verdi e del coro gospel Black&White”.

Per quanto riguarda il programma di domani è “invariato il primo appuntamento previsto. Sabato 10 febbraio dalle ore 15, in piazza Amendola a Oste, ad attendere le mascherine ci saranno tanta musica, animazioni varie per bambini, gli sbandieratori e i musici del Gruppo storico”, ha comunicato il Comune.