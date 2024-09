Biblioteca Lazzerini, ecco gli incontri "EsploriAmo la natura, DifendiAmo l’ambiente"

Prato, 19 settembre 2024 - La natura è protagonista nelle biblioteche di Prato. Sabato 21 settembre alle 10:30 nella Sala Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini si terrà Il giro del mondo in 80 esperimenti, un divertente incontro gratuito di divulgazione scientifica per bambine e bambini dagli 8 anni in su, a cura della Libreria Le Storie della Mippa. In questa occasione il piccolo pubblico potrà divertirsi e incontrare gli autori dell’omonimo libro, Matteo Pompili e Lorenzo Monaco, divulgatori di professione. Grazie al loro ingegno, un classico della letteratura come Il giro del mondo in 80 giorni è l’espediente per conoscere curiosità scientifiche e scoprire un pianeta ricco di bellezza, cultura e idee ingegnose, ma anche di grattacapi globali come il cambiamento climatico. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected]. Lo stesso incontro gratuito farà tappa poi nel pomeriggio di sabato 21 settembre alle 16 al Punto Prestito PrismaLab. In questo caso non occorre prenotarsi.

Sempre nella Sala Ragazzi e Bambini della Biblioteca Lazzerini sabato 28 settembre alle 10.30 si terrà un nuovo incontro di divulgazione scientifica dagli 8 anni in su dal titolo Alfabeti naturali. Piccola guida all’osservazione della creatività dell’Universo. Questa volta protagonista sarà l’autrice dell’omonimo libro edito da Topipittori, Federica Buglioni. Il piccolo pubblico potrà esplorare la bellezza delle forme, delle strutture e dei segni che danno ordine a quel complesso mistero che è il Cosmo. A partire dal suo volume che fa parte della collana PiNO, Piccoli Naturalisti Osservatori, vincitore del premio Bambini e Natura 2023, l’autrice mostrerà i codici per scoprire un universo meraviglioso: quello che abitiamo. Tutte le iniziative fanno parte del ciclo di incontri, interamente dedicato ai piccoli, dal titolo EsploriAmo la natura – DifendiAmo l’ambiente, organizzato e promosso dal Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese. Da maggio a settembre la natura è stata protagonista in diverse biblioteche della provincia di Prato con tanti appuntamenti per accompagnare bambini e bambine in un percorso affascinante, orientato alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente che ci circonda. Il programma è online sul sito del Sistema Bibliotecario Provinciale Pratese: https://www.sistemabibliotecario.prato.it. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.