Prato, 7 gennaio 2020 - La Stagione Teatrale del Politeama Pratese apre il 2020 con un viaggio, quello che il poliedrico attore lucano Rocco Papaleo e Valter Lupo invitano a intraprendere l’11 e il 12 gennaio. Coast to coast è il viaggio di oltre 25 anni di Papaleo nell'esperienza del teatro-canzone, uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento con un occhio a Gaber e uno alla Basilicata.

Uno spettacolo antologico con la sospirata attitudine all'interazione e al gioco che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. “Coast to coast - come scrivono gli autori - è l’impossibilità di fermarsi, comprendere di essere transitori e che tutto è provvisorio, e per questo meravigliarsi sempre; che più o meno, è il senso del viaggio che compiamo tutti i giorni, finché ci è concesso di guardare fuori dal finestrino”.

Prezzi biglietti

Poltrona I° Settore € 28,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 26,00 + € 2,00 Dir. Prev.

Poltrona II° Settore € 26,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 24,00 + € 2,00 Dir. Prev.

Galleria € 24,00 + € 2,00 Dir. Prev. *Ridotto € 22,00 + € 2,00 Dir. Prev.

Riduzione su richiesta: over 65 - associazioni culturali e Cral (minimo 15 abbonamenti o biglietti);

non si effettuano riduzioni per le rappresentazioni del sabato.

Orario della biglietteria : dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 19,30; mezz’ora prima dell’orario d’inizio dei singoli spettacoli.

Giorno di chiusura: lunedì salvo spettacoli in programmazione.