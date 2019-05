Prato, 20 maggio 2019 - Presentato il cartellone della Prato Estate 2019, con oltre 100 appuntamenti dal 2 giugno al 29 agosto.

Il progetto dell’assessorato alla Cultura del Comune avrà come principale sala-concerto all’aperto la Corte delle Sculture al Polo Campolmi (biblioteca). Saranno protagonisti anche il Castello dell’Imperatore, Officina Giovani, Palazzo Datini, il Carcere della Dogaia, la Cattedrale e il complesso di San Domenico, oltre ad altre chiese cittadine. Anche per Prato Estate 2019 l’apporto delle istituzioni e delle associazioni cittadine è stato fondamentale.

Alcuni degli eventi in programma (tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti eccetto dove diversamente indicato):

ANTEPRIMA

*Museo di Palazzo Pretorio

Filosofia della Commedia di Dante (3 Giugno ore 17.30). Franco Ricordi, filosofo, attore, regi­sta, direttore artistico e saggista italia­no di teatro, presenta il suo ultimo libro Filosofia della Commedia di Dante. La presentazione sarà moderata da Teresa Megale, professoressa associata in Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Firenze

*Duomo

Lectura Dantis (4-5-6 Giugno ore 21.30,). Nel Duomo di Prato laLec­ tura Dantis del Maestro Franco Ricordi.

MUSICA

*Corte delle sculture

Massimo Volume (27 Giugno ore 21.30. Ingresso 10 € + dp / biglietti: Ticketone). I Massimo Volume tornano con un nuovo album, il primo realizzato “in trio” dal nucleo storico della band: Egle Sommacal, Emidio Clementi, Vittoria Burattini.

In viaggio coi poeti (3 Luglio ore 21.30. Ingresso 9 € / biglietti: Museo del Tessuto). Concerto di Enzo Gragnaniello accompagnato dal Solis String Quartet.

Ginevra di Marco Canta Tenco (31 Luglio ore 21.30. Ingresso libero con prenotazione consigliata: prenotazionieventi@comune. prato.it ). Ginevra di Marco, in occa­sione del suo atteso ritorno a Prato, pro­pone i più celebri brani di Luigi Tenco.

*Officina Giovani

I Hate My Village (12 Giugno dalle ore 19.00)

A cura di Santa Valvola Records, Associazione South Park e Officina Giovani. In apertura Paul Sintetico, Ioni, Sex Pizzul / A seguire Outsiders djset.

*Centro Pecci

Yann Tiersen (10 Luglio ore 21.30. Ingresso 40 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone). Co-produzione Fonderia Cultart. Yann Tiersen ritorna a Prato all'interno della rasse­gna Pecci Summer Live.

J Mascis (12 Luglio ore 21.30. Ingresso 18 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone). Festival delle Colline + Fonderia Cultart. Concerto del cantautore e musicista statunitense

*Festival delle Colline

Ben Ottewell (3 Luglio ore 21.30 - Chiesa di Bonistallo, Poggio a Caiano - Ingresso 5 € / biglietteria sul posto). Uno dei principali cantautori della scena indie-folk britannica in concerto

Fabio Concato (9 Luglio ore 21.30 - Villa Medicea, Poggio a Caiano - Ingresso 12 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone). Un live per ascoltare grandi successi e brani del repertorio del cantante italiano

Olivia Sellerio (16 Luglio ore 21.30 - Villa Il Cerretino, Poggio a Caiano - Ingresso 8 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone). Canto affiancato dal suono nobile del violon­cello, dal contrabbasso e dalle percussioni con le chitarre

China Garden (18-19 Luglio ore 21.30 - Ex-Fabrica). Festival di cultura sino-italiana.

Wim Mertens (26 Luglio ore 21.30 - Rocca di Carmignano - Ingresso 8 € / biglietti: Boxoffice Toscana e Ticketone). Nel 40^ anniversario del Festival delle Colline un live per pianoforte e voce.

TEATRO / DANZA

*Corte delle sculture

Le opere complete di William Shakespeare in versione abbreviata (20 Giugno ore 21.30). Parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma co­micamente abbreviata.

Officina Ridens Open Air - IV edizione (25 Giugno ore 21.30 - 2 e 9 luglio ore 21.30). A cura di Associazione Apunto1. Spettacoli in matrice comica tra teatro, musica, circo, cabaret e magia.

*Officina Giovani

Out is me – Unanormalestoriatipica (15 Luglio ore 21.30). Un viaggio attraverso il subconscio di un autistico dall’in­fanzia sino all’età adulta.

* Teatro Fabbrichino

Pàthos / Báthos (21-24 Giugno, 26-30 Giugno, 10-14 Luglio ore 21.15 e 21.45 - Ex Fabrica. Ingresso a pagamento, info: www.ex-fabrica.it). Produzione Teatro Metastasio di Prato. Direzione artistica Compagnia TPO - Con Bĕla Dobiášová, Valentina Consoli. Azione coreografica e teatrale, in due tempi.

Visto da qui (15 e 16 Luglio ore 21.30). Produzione Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci. Con il contributo di MIBAC, Dipartimento dello spettacolo dal vivo Regione Toscana. Spettacolo di danza di e con Anna Balducci.

Qvinta (17 Luglio ore 21.30). Produzione Teatrificio Esse. In collaborazione il contributo di: Fondazione Teatro Metastasio, Fonderia Cultart,Spazio Culturale La Gualchiera. Spettacolo teatrale.

* Giardino Buonamici

Giardini di Scena (12-13-14 Luglio ore 21.30). Rassegna di teatro, musica e teatro-danza, nata dalla sinergia di STA-Spazio Teatrale Allincontro e The Loom-Movement Factory.

CINEMA

*Castello dell’Imperatore

Toscana Filmmakers Festival (10-14 Giugno ore 21.00). Quinta edizione per il Toscana Filmmakers Festival, manifestazione cinematografica volta alla promozione e alla diffusione del cinema toscano. Cinque giorni di grande ci­nema con ospiti e film

Leonardo Pieraccioni (10 Giugno ore 21.00. Ingresso su invito le cui modalità di ritiro saranno comunicate sul sito: www.pratoestate.it). Ospite d’onore della manifestazione Toscana Filmmakers Festival il regista, autore ed attore Leonardo Pieraccioni

MOSTRE

Ultra // Where Love is illegal (19 Luglio dalle 21.00 alle 06.00 - Corte Genova). Rassegna fotografi­ca, ideata dall’associazione Sedici, per documentare e catturare testimonian­ze personali della comunità LGBTI.

Fino al 21.07.2019: Museo Pecci - Wiltshire Before Christ

Fino al 25.08.2019: Museo Pecci - Rirkrit Tiravanija. Tomorrow Is The Question

7 giugno - 6 ottobre 2019: Museo Pecci - Night Fever. Designing Club Culture 1960 – Today

Fino al 29.09.2019: Museo del Tessuto - Leonardo Da Vinci, L’ingegno, il tessutoFino al 30 giugno: Museo Pretorio - Effetto Leonardo. Opere dalla collezione Carlo Palli